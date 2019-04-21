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Россия готова допустить наблюдателей Германии и Франции в Керченский пролив – Лавров

Сегодня, 13:29

В Москве надеются, что НАТО не станет направлять свои корабли для сопровождения украинских кораблей

Фото: AFP

Россия готова допустить представителей Германии и Франции для ознакомления с процессом прохода кораблей через Керченский пролив. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Чтобы лучше понимать, в чем там была "закавыка", и ознакомиться с условиями прохождения через Керченский пролив, в середине декабря прошлого года канцлер ФРГ Ангела Меркель попросила президента Российской Федерации Владимира Путина принять немецких специалистов, чтобы они посмотрели, как это происходит на самом деле. Путин тут же согласился. Мы переподтвердили, попросили назвать имена и сроки, которые их устроят, - рассказал Лавров. - Они взяли паузу, а потом вдруг мой коллега, министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече в январе, когда я ему об этом напомнил, сказал, что они хотят это сделать с французами. Я ответил, что это что-то новенькое, но, убежден, наш президент согласится и с участием французов в такой ознакомительной поездке".

Также Сергей Лавров также высказал мнение, что НАТО не станет направлять свои корабли для участия в прохождении вместе с украинскими кораблями через Керченский пролив.

"Я не вижу такой ситуации, и, с учетом информации, которой мы владеем, у меня есть основания полагать, что в НАТО это уже все для себя решили", - сказал он.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин в ходе встречи в Аргентине на саммите G20 по просьбе канцлера ФРГ Ангелы Меркель якобы согласился пустить в Керченский пролив немецких и французских экспертов для мониторинга ситуации с судоходством.

Позже в МИД РФ заявили, что Россия, Германия и Франция не договаривались о направлении наблюдателей этих стран в Керченский пролив на постоянной основе, а только о разовом посещении.

Во время декабрьского телефонного разговора Меркель призвала Путина освободить захваченных украинских моряков.

Кроме того, в конце декабря Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон сделали заявление в поддержку Украины. Они подняли вопрос не только керченско-азовского кризиса, но и ситуации на Донбассе.

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Тег Германия, Франция, Керченский пролив, лавров

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Источник:

ТАСС

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