Россия готова и дальше поглощать Беларусь – Медведев
В День независимости Беларуси в России снова подняли тему интеграции двух государств
Россия готова продолжать работу по интеграции с Беларусью, сообщил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в письме своему белорусскому коллеге Сергею Румасу, приуроченному ко Дню независимости Беларуси.
"Готов к продолжению конструктивной работы по решению задач дальнейшего интеграционного сближения, стоящих перед правительствами России и Беларуси", — пишет Медведев.
Он также выразил уверенность, что шаги в направлении создания Союзного государства и Евразийского экономического союза отвечают интересам и Минска и Москвы, добавив, что отношения двух стран опираются на общие историю и культурные традиции.
Напомним, ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что Россия и Беларусь согласовали около 90% программы по интеграции двух стран. Он также отметил необходимость разработать дорожная карта действий и "некий концептуальный документ, который будет описывать принципы, на базе которых движение будет происходить".
Также, как мы уже писали, белорусский президент Александр Лукашенко уверяет, что его страна не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль.
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