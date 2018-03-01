Россия готова ударить ядерным оружием: Путин объяснил, в каком случае

Запад давно опасается российского ядерного потенциала, а теперь Путин четко дал понять, что ждет его врагов

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия использует ядерное оружие в том случае, если против нее или ее союзников будет применено также оружие массового поражения. об этом он заявил во время обращения к Совету Федерации.

По его словам, даже если без ядерной атаки России будет угрожать опасность от обычного вооружения, Москва ответит ядерным ударом.

"В нашей военной доктрине Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие только в ответ на применение против нее или ее союзников ядерных или других видов оружия массового поражения или в случае агрессии против нас с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства. Все очень четко, ясно и конкретно. В этой связи считаю своим долгом заявить следующее – любое применение ядерного оружия против России или ее союзников, малой, средней и какой-угодно мощности, мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями. Ни у кого на этот счет не должно быть никаких сомнений", – заявил Путин.

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Также он призвал заняться международной безопасностью.

"Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно наоборот садиться за стол переговоров и вместе думать над обновленной перспективной системой международной безопасности и устойчивым развитием цивилизации", – добавил президент РФ.

Недавно украинский генерал Игорь Романенко рассказал о страшном оружии Путина в Крыму, которое угрожает всему миру. По его словам, ядерное оружие России в оккупированном Крыму угрожает не только Украине, а ЕС и НАТО не до конца понимают всю серьезность угрозы.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров сделал жесткое заявление по ядерному оружию США в Европе. По его словам, наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе – "явно агрессивная позиция".

По состоянию на октябрь 2017 года в составе стратегических ядерных сил России находилось 1561 ядерных боезарядов на 500 развернутых стратегических носителях, общее количество развернутых и неразвернутых носителей составляло 790 единиц, что также подтверждено американской стороной 12 января 2018 года.