Россия готовит очередной фейк об Украине: что известно о новой выдумке Кремля

Работники российского телеканала будут снимать сюжет о якобы преступлениях ВСУ

Фото: Pixabay

Россия планирует новую пропагандистскую кампанию против Украины. Об этом сообщает Информационное сопротивление.

Так, в ближайшие дни в так называемую "ДНР" приедут работники российского федерального канала. Они будут снимать сюжет о "преступлениях ВС Украины против мирного населения "ДНР".

Основными героями ролика станут семь украинских военнослужащих, передвигавшихся в штаб подразделения на грузовом автомобиле, водитель которого отклонился от маршрута и завез военных на временно оккупированную территорию. Там их задержали представители вооруженных формирований Российской Федерации.

На данный момент наших военных удерживают в Макеевском СИЗО, где с ними "работают" представители российских спецслужб, оказывая на них психологическое давление. Пленным раздали для заучивания специально подготовленные тексты, которые они должны будут озвучить на камеры российского пропагандистского канала.

Российская пропаганда представит свою версию событий, по которой "украинская диверсионно-разведывательная группа" в составе восьми человек по приказу командования направлялась на временно оккупированную территорию для проведения диверсий на объектах гражданской инфраструктуры (водоснабжения, электрических сетей и т.д.). Но якобы благодаря бдительности "разведки и контрразведки "ДНР", группу захватили в плен на линии разграничения.

По замыслу информационной провокации пленные военнослужащие должны будут рассказать и подтвердить эту российскую пропагандистскую версию событий. Также подделают документальные доказательства.

Кстати, этой зимой Министерство информационной политики подготовило и издало сборник фейков российской пропаганды под названием "Белая книга специальных информационных операций против Украины 2014-2018". Книга структурирована в виде набора "сериалов" с несколькими "сезонами" в каждом, которые показывают последовательное использование одних и тех же тем российскими пропагандистами в течение 2014-2018 годов.

Также этот проект представило украинское посольство в Эстонии.

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