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Россия готовится мстить британским СМИ за "предубежденное отношение" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C 2019-08-01T23:33:20+03:00 Россия Роскомнадзор решил наказывать иностранные СМИ рублем

Роскомнадзор решит подготовить "зеркальный ответ на предвзятое отношение к российским СМИ за рубежом", например RT.

Поправки в законы об иностранных СМИ, которые Роскомнадзор хочет подготовить, чтобы обеспечить зеркальные ответы на притеснение российских СМИ за рубежом, будут предусматривать миллионные штрафы. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

Предложенные штрафы будут сопоставимы с теми, которые за рубежом будут взыскивать с российских СМИ. При разработке документа Роскомандзор будет руководствоваться практикой британского медиарегулятора Ofcom.

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По оценке Жарова, поправки будут готовы и внесены в Госдуму в ближайшие десять дней.

Добавим, что ранее Великобритания жестко наказала кремлевских пропагандистов из RT. Весной 2018 года российский канал многократно нарушал правила непредвзятой подачи информации.

Напомним, в прошлом году два оператора кабельного телевидения в США - Spectrum и ComCast Chicago – исключили RT из своих сетей вещания.

Кроме того, прошедшей весной компания-провайдер MHZ Networks, которая транслировала российский канал RT в Вашингтоне, убрала его из сети вещания.

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