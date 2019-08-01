Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,02
27,9

Россия готовится мстить британским СМИ за "предубежденное отношение"

Сегодня, 23:33

Роскомнадзор решил наказывать иностранные СМИ рублем

/ Фото: Pixabay

Россия готовится мстить британским СМИ за "предубежденное отношение" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C Россия Роскомнадзор решил наказывать иностранные СМИ рублем

Роскомнадзор решит подготовить "зеркальный ответ на предвзятое отношение к российским СМИ за рубежом", например RT. 

Поправки в законы об иностранных СМИ, которые Роскомнадзор хочет подготовить, чтобы обеспечить зеркальные ответы на притеснение российских СМИ за рубежом, будут предусматривать миллионные штрафы. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

Предложенные штрафы будут сопоставимы с теми, которые за рубежом будут взыскивать с российских СМИ. При разработке документа Роскомандзор будет руководствоваться практикой британского медиарегулятора Ofcom.

Реклама

По оценке Жарова, поправки будут готовы и внесены в Госдуму в ближайшие десять дней.

В тренде
"Заря" пробилась в следующий раунд Лиги Европы: украинцы дважды обыграли вице-чемпиона Черногории
"Заря" обыграла "Будучность" и в ответном матче. Фото ФК "Заря"

Добавим, что ранее Великобритания жестко наказала кремлевских пропагандистов из RT. Весной 2018 года российский канал многократно нарушал правила непредвзятой подачи информации. 

Напомним, в прошлом году два оператора кабельного телевидения в США - Spectrum и ComCast Chicago – исключили RT из своих сетей вещания.

Кроме того, прошедшей весной компания-провайдер MHZ Networks, которая транслировала российский канал RT в Вашингтоне, убрала его из сети вещания

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия США СМИ Британия санкции пропаганда Роскомнадзор

Источник: Интерфакс

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Украина задержала российский танкер, блокировавший корабли в Керченском проливе
Украина задержала российский танкер, блокировавший корабли в Керченском проливеУкраина
В борьбе за свободные выборы в Москве задержали сотни протестующих
В борьбе за свободные выборы в Москве задержали сотни протестующихРоссия
В австрийской компании сделали заявление по запуску
В австрийской компании сделали заявление по запуску "Северного потока – 2"Экономика
В России умер известный противник Путина журналист Владимир Кара-Мурза
В России умер известный противник Путина журналист Владимир Кара-МурзаРоссия
Секретный российский комплекс
Секретный российский комплекс "Торн" на Донбассе: появилось уникальное видеоДонбасс

Новости партнеров

Сейчас женственность, как никогда в моде
Сейчас женственность, как никогда в моде
Качественные и недорогие мясорубки внушительной мощности
Качественные и недорогие мясорубки внушительной мощности
Срочно нужна настольная плита? У нас финальная распродажа
Срочно нужна настольная плита? У нас финальная распродажа
Бюстгальтеры больших размеров со скидками до 90% в городе
Бюстгальтеры больших размеров со скидками до 90% в городе
Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами
Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами