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Россия грозится реагировать на планы НАТО на Черном море

Сегодня, 20:49

У Лаврова заявили, что Россия относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе

Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua.

Россия внимательно следит за военным планированием НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия альянса. Об этом заявил в субботу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Однозначно негативно, — сказал он, отвечая на вопрос, как Россия относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе. — Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность. Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе".

"Внимательно следим за тем, как будет развиваться планирование в альянсе по усилению присутствия в этом регионе, соответствующим образом будем реагировать — продолжил он. — Наше глубокое убеждение заключается в том, что безопасность в этом регионе должна обеспечиваться прежде всего путем сотрудничества причерноморских стран. Все необходимые инструменты для этого есть".

Ранее большой ракетный катер "Шуя", малый ракетный катер "Р-60" и малый противолодочный корабль "Суздалец" в сопровождении противодиверсионного катера "Кинель" усиливали группировку кораблей Черноморского флота России которая раньше вышла в море на учения из баз в оккупированном Севастополе и Новороссийске.

Напомним, военные корабли и авиация семи стран-членов НАТО при участии вооруженных сил Грузии и Украины начали совместные учения Sea Shield – 2019, которые проходят в юго-западной части Черного моря.

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Тег Россия, НАТО, Черное море, мид рф, грушко

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Источник:

ТАСС

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