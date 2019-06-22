Россия хочет уничтожить захваченную при аннексии Крыма украинскую подлодку

Подлодка была захвачена в Севастополе

Фото из архивов "Сегодня".

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию нескольких подводных лодок, кораблей и судов различного назначения, среди которых есть подводная лодка Военно-морских сил Вооруженных сил Украины "Запорожье", захваченная российскими военнослужащими в Севастополе при аннексии Крыма. Об этом сообщается на портале российских государственных закупок.

Так, в документе указана утилизация дизельной подводной лодки проекта 641, но ее название отсутствует. Вместе с этим в составе ВМФ России есть только одно судно этого типа – украинская подлодка "Запорожье".

Заявки на утилизацию должны быть поданы до 25 июля, сумма контракта не раскрывается.

Напомним, в рамках стратегии развития Военно-морских сил Украины до 2035 года на киевском судостроительном предприятии "Кузница на Рыбальском" спустили на воду новый разведывательный корабль специального назначения. Тогда министр обороны Степан Полторак отметил, что Военно-морские силы Украины быстро набирают обороты – боевые способности ВМС за последние годы значительно повысились.

Также о том, что представляют собой отечественные ВМС на сегодняшний день, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

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