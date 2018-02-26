Россия и Путин живут по правилам древнего мира: интервью с философом Максимом Горюновым

О том, почему империя является нормальным состояние для РФ, что общего между Рамзаном Кадыровым, Игорем Сечиным и Павлом Дуровым, как элиты и население России ощущают себя под режимом санкций, в интервью сайту "Сегодня" рассказал российский философ Максим Горюнов.

- В связи с тем, что в США опубликовали "кремлевский доклад", а старые санкции продолжают работать, нет ли у российской власти интереса к формированию у людей сознания "осаждённой крепости"?

- Вы учтите, что для империи быть "осаженной крепостью" – это нормально. Империю постоянно "осаждают" те, у кого она что-то отняла. Если империя перестала быть "осажденной крепостью", значит, она просто перестала быть.

Вообще: империя – очень старый тип государства. Французский социолог Пьер Бурдье утверждал, что основные способы управления империей были найдены еще ассирийцами за две с половиной тысячи лет до Рождества Христова. И с тех пор ни капли не изменились. Когда вы видите крупного российского чиновника, имейте ввиду: разница между ним и ассирийским вельможей при дворе Тиглатпаласара Третьего не такая уж и большая. Во времена Тиглатпаласара и его сына, Саргона, и внука, Салманасара, захват территорий был очень прибыльным делом. Богатство в то время измерялось числом финиковых пальм, дойных коз и рабов с мотыгами. Сейчас пальмы и козы почти ничего не стоят, а рабов заменили комбайны. Если президент Литвы, Даля Грибаускайте, предложит литовцам напасть на Беларусь чтобы отнять у нее какое-нибудь картофельное поле и свиноводческую ферму, ее отправят к врачу.

- А в РФ?

- Для людей, живущих в ХХІ веке, война за картофель и свинину – это дичь из учебника истории. Увы, Россия до сих пор живет по ассирийским правилам. "Возвращая" Крым, россияне радовались, что у них теперь есть пляжи. Мысль о том, что можно лежать на пляже, никого не покоряя, им в голову не пришла. Это образ мысли и чувств ассирийцев. Когда доблестный царь Саргон присоединил к Ассирии государство Урарту, его подданые были рады гранатовым рощам Урарту.

В этом смысле, конечно, нет никакого "создания сознания". Россияне, как и ассирийцы, прекрасно понимают: если у кого-то что-то отнять, этот кто-то будет очень недоволен и постарается вернуть отнятое. Отнять и ждать возмездия – это стандартная ситуация для империи.

Максим Горюнов. Фото: facebook.com/julie.reshe

- Какой символизм и политическое значение Крыма для Путина в нынешней кампании?

- Никакого символизма тут нет. До Крыма Россия воевала с Грузией и приобрела территории, чему россияне, как ассирийцы, были несказанно рады. До того было Приднестровье. Вы поймите: Московия стала империей, присоединив в 1471 году Великий Новгород и в 1552 году – Казань. С Великим Новгородом и Казанью московиты поступили, как ассирийцы. В 721 году до н. э. доблестный царь Саргон захватил Самарию и переселил 27 280 знатных самаритян в Мидию, а на их место пригнал колонистов из Вавилона. Московиты, захватив Казань, разогнали местное население, а на их место принудительно переселили колонистов из Великого Новгорода. Дома новгородцев достались московитам, проявившим себя в захвате. Разница, как видите, нулевая.

Так вот, возвращаясь к символизму: Россия живет по ассирийским правилам уже пять веков. Непрерывно живет. До сих пор продолжает жить. На данный момент в состав России входит двадцать две национальные республики. То, как Москва удерживает эти республики, мало чем отличается от ассирийских методов. Немного угроз, немного шантажа, немного подкупа, немного насилия. Как и пятьдесят, и сто, и триста лет назад. Надо отдать должное России: по сравнению с ассирийцами она старается избегать большого кровопролития. Правда, и времена теперь вегетарианские – люди массово переходят на растительную пищу – но тем менее.

Ваш вопрос говорит о том, что вы привыкли к России образца 2001 года: вроде бы не воюющей и вроде бы не ждущей войны. Вам кажется, что это была нормальная Россия. Проблема в том, что самой России, как империи с пятью веками истории, так не кажется. Для нее это была аномально долгая пауза между захватами и осадами. Сегодня все вернулось на круги своя, и Россия чувствует себя отлично.

- Как Вы оцениваете готовность элиты получить ещё одну порцию санкций и готовность Владимира Путина компенсировать убытки?

- Ваш вопрос звучит так: что нужно Тиглатпаласару Третьему, чтобы сохранить контроль над ассирийскими вельможами? Ответ очевиден: оставаться Тиглатпаласаром Третьим. Из вашего вопроса следует, что российские элиты не одной плоти и крови с президентом. Как будто президент – Тиглатпаласар, а вельможи – Илоны Маски и Цукерберги. С чего вы это взяли? Игорь Сечин (глава "Роснефти" – ред.) и Алексей Миллер (председатель правления "Газпрома" – ред.) зарабатывают себе на жизнь точь-в-точь, как их ассирийские предшественники. Думаю, если можно было бы устроить встречу господина Сечина с вельможей, который контролировал сбор фиников для Тиглатпаласара где-нибудь на западе Междуречья, они бы отлично друг друга поняли. Его придумка с колбасками из добытого на охоте мяса – наверняка это уже было в Ассирии (как пишут российские СМИ, Сечин часто дарит разным людям мясные наборы, изделия в которых, как правило, изготавливают из мяса, добытого главой "Роснефти" на охоте – ред.). Ассирийская империя простояла, к слову, пару тысяч лет. Господин Сечин с его колбасками повторялся ни раз и не два.

Если вы полагаете, что господин Дуров (Павел Дуров, один из создателей социальной сети "ВКонтакте", создатель мессенджера Telegram – ред.) не "ассириец", вы сильно ошибаетесь. Дуров успешен именно как "ассириец". Его успех намертво связан с царем и империей. Успех Telegram связан с тем, что "Ассирия" наводнила Facebook миллионами фейковых аккаунтов. Они засоряют комментарии, пишут жалобы, блокируют вменяемых авторов. Цукерберг, спасая сеть от "ассирийцев", изменил алгоритмы. Изменил неудачно. Facebook стал скучным и люди пошли в Telegram. Пошли бы люди в Telegram, если бы не ад, устроенный "Ассирией" в Facebook? Мы не знаем. Но знаем, что свою прошлую сеть, "Вконтакте", ассириец Дуров наполнил порно и украденными сериалами. Без порно к нему никто не шел. Этот ход был возможен только в России, не уважающей право интеллектуальной собственности и блокирующей порно-сайты. Что станет с сетью Дурова, если убрать из нее сериалы и открыть доступ к порно? Сеть умрет. Дуров может противостоять Путину. Но кем бы он был без Путина?

Такие Дуровы в России везде. Их успех напрямую зависит от верности России ассирийским правилам. Обратите внимание на Рамзана Кадырова. Президент Чечни и его люди с их длинными ухоженными бородами прекрасно смотрелись бы при дворе Тиглатпаласара. Посмотрите на шумерские и аккадские скульптуры воинов и сравните с ежедневной картинкой на телеканале Грозного. "Командующий армией горцев" у Тиглатпаласара точно так и выглядел. И мир он понимал примерно как Рамзан: как поле битвы за право владеть всей планетой. Думаю, "российские элиты", за редчайшим исключением, чувствуют себя прекрасно.

- А люди?

- Российские "не элиты" тоже чувствуют себя хорошо. В этом состоянии – под санкциями, с полузакрытыми границами, с цензурой, в состоянии перманентной войны то тут, то там – Россия как рыба в воде. Ей удобно и хорошо. Она так прожила, повторюсь, пять веков без передышки. Проживет и еще столько же.

Напомним, недавно сайт "Сегодня" пообщался с председателем правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмедом Закаевым, который рассказал о своем видении агрессивной политики России.