Россия и Турция уже ведут консультации по поставкам истребителей Су-57 и Су-35

Фото Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Турция пока не обращалась к России с просьбой о закупке истребителей Су-57, но соответствующие консультации уже начались. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"По Су-57 пока заявок нет, и в этой связи говорить о каких-то контрактных переговорах пока преждевременно", - сказал Шугаев.

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Вместе с тем он отметил, что "консультации начались и по Су-35, и как дальнейшая тема по Су-57".

Дискуссия о том, что Турция может рассматривать вопрос о покупке российских истребителей, активизировалась после визита Эрдогана в Москву 27 августа.

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Напомним, что в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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