Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Россия и Япония обсудят вопрос мирного договора

17 июня, 14:13

Встречу заместителей министров иностранных дел стран запланировали на 20 июня в Москве

Фото: AFP

Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори и его российский коллега Игорь Моргулов 20 июня встретятся в Москве перед саммитом G20 в японской Осаке, где ожидаются переговоры премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает МИД Японии.

"В ходе запланированной встречи стороны обсудят весь спектр японо-российских отношений, включая вопрос мирного договора, в преддверии встречи лидеров двух стран на саммите G20", — говорится в сообщении МИД.

Также, по данным ведомства, 19 июня в Москве состоится очередной раунд консультаций по совместной деятельности на южной части Курильских островов. В нем примут участие заместитель главы департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма и заместитель директора консульского департамента МИД РФ Наиль Латыпов.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что одной из причин, почему РФ и Япония никак не могут подписать мирный договор является поддержка санкций Японии относительно России. Япония – единственная страна в Азии, которая ввела санкции против РФ за оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Сергей Лавров назвал "очевидным" суверенитет РФ над островами Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи. Он сказал, если Токио не подтвердит суверенитет Москвы над Курильскими островами, российско-японский диалог будет невозможен.

В свою очередь японский премьер Синдзо Абэ подчеркнул, что мирный договор будет заключен лишь после "демаркации границы" и заверил в том, что предметом переговоров с Кремлем являются все четыре северных острова.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Япония, Курилы, мирный договор, саммит g20

Вы сейчас просматриваете новость " Россия и Япония обсудят вопрос мирного договора". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Стало известно, кому в июле увеличат пенсии и социальные выплаты

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий

Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли

"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил о новой опасности

Китайские ученые обнаружили ген долгожительства

Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство

Предполагаемый жених Лободы сломал челюсть поклоннику

Может ли молоко снизить риск развития рака?

Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Грандиозная скидка на мощный вентилятор в городе

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Сегодня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

15 июня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

15 июня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь