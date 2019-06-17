Россия и Япония обсудят вопрос мирного договора

Встречу заместителей министров иностранных дел стран запланировали на 20 июня в Москве

Фото: AFP

Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори и его российский коллега Игорь Моргулов 20 июня встретятся в Москве перед саммитом G20 в японской Осаке, где ожидаются переговоры премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает МИД Японии.

"В ходе запланированной встречи стороны обсудят весь спектр японо-российских отношений, включая вопрос мирного договора, в преддверии встречи лидеров двух стран на саммите G20", — говорится в сообщении МИД.

Также, по данным ведомства, 19 июня в Москве состоится очередной раунд консультаций по совместной деятельности на южной части Курильских островов. В нем примут участие заместитель главы департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма и заместитель директора консульского департамента МИД РФ Наиль Латыпов.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что одной из причин, почему РФ и Япония никак не могут подписать мирный договор является поддержка санкций Японии относительно России. Япония – единственная страна в Азии, которая ввела санкции против РФ за оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Сергей Лавров назвал "очевидным" суверенитет РФ над островами Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи. Он сказал, если Токио не подтвердит суверенитет Москвы над Курильскими островами, российско-японский диалог будет невозможен.

В свою очередь японский премьер Синдзо Абэ подчеркнул, что мирный договор будет заключен лишь после "демаркации границы" и заверил в том, что предметом переговоров с Кремлем являются все четыре северных острова.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия и Япония обсудят вопрос мирного договора". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"