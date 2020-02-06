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Россия испытала новый сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М: видео

6 февраля, 18:54

Самолет является модернизированной версией разработанного в 70-х годах ракетоносца

Российские военные сообщают о летных испытаниях модернизированной версии стратегического ракетоносца Ту-160.

В Министерстве обороны РФ показали видео первого полета Ту-160М, который, как утверждают в ведомстве, проходил 2 февраля на высоте 1,5 км и длился 34 секунды.

Испытания якобы прошли в штатном режиме: во время проверки обновленных систем и оборудования замечаний у пилота не возникло.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах.

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Как утверждается, в модернизированной версии Ту-160М самолет получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия.

Кроме того, заявляется об увеличении дальности его полета на тысячу километров благодаря двигателям НК-32 второй серии.

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Напомним, в сентябре во время тренировочного полета в Ставропольском крае России потерпел крушение штурмовик Су-25УБ. В результате оба члена экипажа погибли.

Кроме того, в прошлом году в Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3. После касания с землей при посадке самолет буквально начало разрывать на части, и он взорвался.

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Россия самолет авиация вкс рф Ту-160 ракетоносец

Источник: Сегодня

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