Россия испытала новый сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М: видео

Российские военные сообщают о летных испытаниях модернизированной версии стратегического ракетоносца Ту-160.
В Министерстве обороны РФ показали видео первого полета Ту-160М, который, как утверждают в ведомстве, проходил 2 февраля на высоте 1,5 км и длился 34 секунды.
Испытания якобы прошли в штатном режиме: во время проверки обновленных систем и оборудования замечаний у пилота не возникло.
Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах.
Как утверждается, в модернизированной версии Ту-160М самолет получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия.
Кроме того, заявляется об увеличении дальности его полета на тысячу километров благодаря двигателям НК-32 второй серии.
Вооруженные силы РФ их получат с 2021 года.
Напомним, в сентябре во время тренировочного полета в Ставропольском крае России потерпел крушение штурмовик Су-25УБ. В результате оба члена экипажа погибли.
Кроме того, в прошлом году в Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3. После касания с землей при посадке самолет буквально начало разрывать на части, и он взорвался.
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