Россия испытала обновленные ракеты для защиты Москвы: опубликовано видео

Испытания установки противоракетной обороны проходили на полигоне в Казахстане

Министерство обороны России провело испытания модернизированной ракеты, которая предназначена для защиты столицы страны, Москвы, от ракетной атаки.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, испытания проходили в Казахстане, на полигоне Сары-Шаган, в них участвовал расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", – заявил командир соединения противоракетной обороны российских Воздушно-космических сил полковник Сергей Грабчук.

Отметим, что система противоракетной обороны стоит на вооружении России и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также для предупреждения ракетного нападения и контроля космического пространства.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в США ведутся разработки по созданию гиперзвуковой ракеты, которой будут оснащены подводные лодки.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в США признали успехом для Украины создание новой крылатой ракеты, учитывая непростую обстановку в стране.

В свою очередь, секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал о сроках, когда армию вооружат крылатыми ракетами.