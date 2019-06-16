Россия лишилась в Сирии очередного беспилотника
Дрон "Орлан-10" упал 15 июня на севере сирийской провинции Алеппо
Россия лишилась в Сирии очередного многофункционального беспилотника "Орлан-10", один из которых также был уничтожен средствами противовоздушной обороны ВСУ на Донбассе.
Как сообщили в InformNapalm, дрон упал 15 июня на севере сирийской провинции Алеппо и стал трофеем сирийских мятежников – фотографии людей в военной форме с БПЛА уже облетели интернет. Стоимость такого устройства доходит до 120 тыс. долларов.
Точно сказать, по какой причине беспилотник упал, сказать нельзя. Существует две версии: либо он был сбил повстанцами "Фронта национального освобождения" из зенитной установки, либо он вышел из радиуса действия наземной станции и работал в автономном режиме пока не закончилось топливо.
В пользу последней версии свидетельствует то, что на снимках "Орлана" выброшен парашют. Это, в свою очередь, якобы указывает на то, что устройство приземлилось самостоятельно.
Как было установлено также, БПЛА вел разведку в интересах ВС РФ между авиабазой Менахем и городом Аазаз, которое находится под контролем протурецких повстанцев.
Напомним, что на Донбассе "Орланы-10" применяются для разведки и корректировки огня артиллерии. В прошлом году такое же устройство упало само на подконтрольной украинской армии территории Донбасса.
А в этом году стало известно, что из-за увеличения количества таких БПЛА на Донбассе боевики все чаще открывают по ним огонь. Например, именно такой беспилотник был сбит оккупантами в апреле.
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