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Россия может поглотить Беларусь: эксперт объяснил, почему это выгодно Украине

22 января, 08:52

Москва продолжает захватническую политику, но это ей дорого обходится считает эксперт

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS

Россия имеет большие шансы поглотить Беларусь и такой сценарий в долгосрочной перспективе может быть выгоден Украине. Такое мнение изданию"Атлантический Совет" высказал Александр Хара.

"Если произойдет поглощение Беларуси, это будет плохо для Украины в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной – это дополнительное бремя для России. И сегодня я не вижу ресурсов, которые могли бы удержать Российскую Федерацию в ее нынешних границах, а тем более с Крымом, Донецком, Луганском и еще и Беларусью. Захватническая политика России, возможно, не таких масштабов, как в советское время, она реализуется. Но учитывая ресурсные перегрузки, это просто приближает Россию если не к коллапсу, то к глубокому кризису", – комментирует украинский обозреватель Александр Хара.

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Эксперт "Атлантического совета" Дайан Фрэнсис уверена, что оккупация еще одной европейской страны Кремлем скорее всего приведет к массовым санкциям.

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Ранее российский экономист Сергей Алексашенко высказал мнение, что Россия может пойти на силовой вариант "интеграции" с Беларусью, если власти стран не сумеют договориться по всем пунктам, касательно Союзного государства.

Напомним, в декабре прошлого года в Минске прошла серия протестов против интеграции с Россией: сотни выстраивались в живую цепь и кричали "ганьба". Активисты также напомнили, как Беларусь боролась за независимость, заявив, что это самая большая ценность и они будут ее защищать.

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Россия Беларусь Украина

Источник: Голос Америки

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