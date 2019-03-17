Россия может ударить ядерным оружием: Скапаротти рассказал о новой угрозе

За ядерное оружие Москва взялась не для запугивания США – цель может быть другой, считает генерал

Фото: Facebook

Россия может ударить ядерным оружием: Скапаротти рассказал о новой угрозе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e73/545/5c6e73545fa9a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e73/545/5c6e73545fa9a.jpg 2019-03-17T05:17:00+02:00 Россия За ядерное оружие Москва взялась не для запугивания США – цель может быть другой, считает генерал

Россия может ударить ядерным оружием. Но применять его Кремль будет не против сильных соперников вроде США или НАТО, а против более слабых соседних стран для быстрой победы.

Об этом рассказал главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, передает "Голос Америки".

По его словам, российское военное командование всерьез рассматривает вариант с применением ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах

"Я думаю, что это часть российской доктрины и их способа ведения войны, если хотите", – сказал Скапаротти.

Американский генерал не считает, что Россия разрабатывает и модернизирует ядерные силы только для того, чтоб запугать США в ответ на их модернизацию ядерного оружия. Он отмечает, что у России нет шансов в длительном конфликте против США с применением обычных вооружений, поэтому ей нужно ядерное оружие для быстрых побед над более слабыми соседями, прежде чем в дело могут вмешаться американские войска.

"Эскалация с целью доминирования – вот как они смотрят на это. И если вы посмотрите на модернизацию их оружейных систем сегодня, то, думаю, вы заметите, как они могут использоваться именно для этих целей при определенной эскалации. Я полагаю, что они действительно разрабатываются для этого", – подчеркнул генерал.

Читайте также Путин рассказал о ядерной концепции России и превентивном ударе

Скапаротти считает ошибочным убежденность Москвы в том, что ограниченное применение первыми ядерного оружия, возможно, маломощного, даст России силовое преимущество в кризисах и на более низких уровнях конфликта.

По состоянию на октябрь 2017 года в составе стратегических ядерных сил России находилось 1561 ядерных боезарядов на 500 развернутых стратегических носителях, общее количество развернутых и неразвернутых носителей составляло 790 единиц, что также подтверждено американской стороной 12 января 2018 года.

Отметим, что в последние месяцы серьезно обострилась ядерная угроза в мире после того, как Россия и США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. И американцы, и россияне начали заниматься усовершенствованием ядерного потенциала. Так, на днях в России даже пригрозили ядерными ударами неядерным странам за сотрудничество с США.

Смотрите также известный перл Путина о ядерной войне: "Мы попадем в рай, а они сдохнут".



Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия может ударить ядерным оружием: Скапаротти рассказал о новой угрозе". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.