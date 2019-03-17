Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Россия может ударить ядерным оружием: Скапаротти рассказал о новой угрозе

Сегодня, 05:17

За ядерное оружие Москва взялась не для запугивания США – цель может быть другой, считает генерал

Фото: Facebook
Россия может ударить ядерным оружием: Скапаротти рассказал о новой угрозе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e73/545/5c6e73545fa9a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e73/545/5c6e73545fa9a.jpg Россия За ядерное оружие Москва взялась не для запугивания США – цель может быть другой, считает генерал

Россия может ударить ядерным оружием. Но применять его Кремль будет не против сильных соперников вроде США или НАТО, а против более слабых соседних стран для быстрой победы.

Об этом рассказал главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, передает "Голос Америки".

По его словам, российское военное командование всерьез рассматривает вариант с применением ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах

"Я думаю, что это часть российской доктрины и их способа ведения войны, если хотите", – сказал Скапаротти.

Американский генерал не считает, что Россия разрабатывает и модернизирует ядерные силы только для того, чтоб запугать США в ответ на их модернизацию ядерного оружия. Он отмечает, что у России нет шансов в длительном конфликте против США с применением обычных вооружений, поэтому ей нужно ядерное оружие для быстрых побед над более слабыми соседями, прежде чем в дело могут вмешаться американские войска.

"Эскалация с целью доминирования – вот как они смотрят на это. И если вы посмотрите на модернизацию их оружейных систем сегодня, то, думаю, вы заметите, как они могут использоваться именно для этих целей при определенной эскалации. Я полагаю, что они действительно разрабатываются для этого", – подчеркнул генерал.

Читайте также

Скапаротти считает ошибочным убежденность Москвы в том, что ограниченное применение первыми ядерного оружия, возможно, маломощного, даст России силовое преимущество в кризисах и на более низких уровнях конфликта.

По состоянию на октябрь 2017 года в составе стратегических ядерных сил России находилось 1561 ядерных боезарядов на 500 развернутых стратегических носителях, общее количество развернутых и неразвернутых носителей составляло 790 единиц, что также подтверждено американской стороной 12 января 2018 года.

Отметим, что в последние месяцы серьезно обострилась ядерная угроза в мире после того, как Россия и США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. И американцы, и россияне начали заниматься усовершенствованием ядерного потенциала. Так, на днях в России даже пригрозили ядерными ударами неядерным странам за сотрудничество с США.

Смотрите также известный перл Путина о ядерной войне: "Мы попадем в рай, а они сдохнут".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, США, ядерное оружие, Скапаротти

Вы сейчас просматриваете новость " Россия может ударить ядерным оружием: Скапаротти рассказал о новой угрозе". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уничтожение любого оружия массового поражения: США назвали свою цель в КНДР

11 марта, 19:58

Оставить какое-либо оружие массового поражения за рамками решения в Вашингтоне посчитают недосмотром

Кибератаки стали страшнее ядерного оружия – Минобороны Великобритании

2 марта, 14:47

Необходимы новые Женевские конвенции, которые бы четко определяли характеристики нелегальных кибернападений

В главном храме Санкт-Петербурга спели песню о ядерной войне с США

26 февраля, 14:17

В РПЦ назвали неуместным выбор площадки для исполнения такой песни и заявили, что коллективу "изменил вкус"

Ядерное оружие России в Крыму: Чубаров напомнил Западу об угрозе

21 февраля, 11:52

Парламентская ассамблея ОБСЕ рассмотрит вопрос милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря, отметил политик

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Какая рыба самая полезная для здоровья по мнению ученых

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Видео удара украинских военных по танку боевиков "ЛНР" (видео)

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Топ-5 новых авто в Украине по цене мотоцикла
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

15 марта, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

15 марта, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

15 марта, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Бывшая жена Александра Фролова Юлия Началова умерла

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности