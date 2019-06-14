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Россия начала выдавать свои паспорта жителям Донбасса – СМИ

14 июня, 13:21

Первые 34 жителя "ДНР" пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщают СМИ

Фото: Getty Images

Россия 14 июня начала выдачу своих паспортов жителям самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Об этом сообщают российские СМИ, пишет "РБК-Украина".

Указано, что первые 34 жителя "ДНР" пересекли границу с Россией для получения гражданства.

Так, ранее "власти "ДНР" передали на территорию России 7,5 тысячи пакетов документов жителей самопровозглашенной республики.

Также сообщается, что процесс получения документов организован в двух временных пунктах пропуска на российско-украинской границе.

По данным СМИ, на данный момент одобрены заявления на выдачу паспортов для 1,2 тыс. жителей "ЛНР/ДНР". При этом всего на рассмотрение поступили материалы от 12 тыс. жителей ОРДЛО.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. 


Мы также писали о том, что в ответ на паспортную провокацию Кремля МИД Украины обратился к членам "Большой семерки", Европейскому Союзу и другим западным партнерам с призывом ввести новые санкции против России.

Больше читайте на сайте "Сегодня": Российская паспортизация ОРДЛО: цели Кремля и опыт Молдовы с Грузией.

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Тег Россия, Донбасс, паспорт

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