Москва потребовала пересмотреть результаты расследования и найти другого виновного на основании предоставленной сегодня информации

Несмотря на то, что опубликованные Россией "доказательства" причастности Украины к сбитому в 2014 году 53-й зенитно-ракетной бригадой российских Вооруженных сил Boeing уже были признаны фейком, Москва выступила с новым заявлением.

Следственный комитет РФ потребовал у Международной следственной группы "принять в расчет данную информацию и учесть ее в дальнейшем процессе расследования при формировании окончательных выводов".

В СК считают предоставленные Россией данные "веским поводом пересмотреть промежуточные выводы уголовного следствия по делу" об авиакатастрофе и считают необоснованными выдвинутые России обвинения.

Хотя Россию уже официально признали ответственной за теракт на Донбассе, российские следователи требуют установить "подлинных виновников произошедшей трагедии".

Как мы уже писали ранее, представив новую "уникальную" информацию, Кремль хочет смягчить западные санкции.

Кроме того, в сегодняшнем докладе Минобороны РФ назвало ненастоящим видео с транспортировкой "Бука", из которого сбили "малайзийский Boeing" в 2014 году.