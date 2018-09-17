Кремль требует найти других виновных в сбитом Boeing

Сегодня, 17:44

Москва потребовала пересмотреть результаты расследования и найти другого виновного на основании предоставленной сегодня информации

Фото: AFP
Фото: AFP

Несмотря на то, что опубликованные Россией "доказательства" причастности Украины к сбитому в 2014 году 53-й зенитно-ракетной бригадой российских Вооруженных сил Boeing уже были признаны фейком, Москва выступила с новым заявлением.

Следственный комитет РФ потребовал у Международной следственной группы "принять в расчет данную информацию и учесть ее в дальнейшем процессе расследования при формировании окончательных выводов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В СК считают предоставленные Россией данные "веским поводом пересмотреть промежуточные выводы уголовного следствия по делу" об авиакатастрофе и считают необоснованными выдвинутые России обвинения.

Хотя Россию уже официально признали ответственной за теракт на Донбассе, российские следователи требуют установить "подлинных виновников произошедшей трагедии".

Как мы уже писали ранее, представив новую "уникальную" информацию, Кремль хочет смягчить западные санкции.

Кроме того, в сегодняшнем докладе Минобороны РФ назвало ненастоящим видео с транспортировкой "Бука", из которого сбили "малайзийский Boeing" в 2014 году.
Россия, Boeing, авиакатастрофа, MH17
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

Журналисты нашли крупные обломки на месте крушения MH17

23 Июля, 16:31

По информации СМИ, обломки находятся там уже долгое время

Россия

Фото: AFP

Крушение MH17: в МИД РФ - новая истерика из-за расследования Нидерландов

5 Июля, 17:33

Россия настаивает на том, чтобы следователи использовали ее материалы и "доказательства" - несмотря на то что они были признаны или несоответствующими, или вовсе фейковыми
Загрузка...

Евросоюз

Обломки MH17, сбитого над Донбассом, фото AFP

Лидеры ЕС сделали жесткое и неприятное для России заявление по крушению MH17

29 Июня, 09:29

Саммит ЕС призывает Россию принять свою ответственность и полностью сотрудничать по всем усилиям по установлению правды

Евросоюз

Украину не винят в трагедии. Фото: AFP

Нидерланды не возлагают на Украину ответственность за катастрофу MH17

5 Июня, 19:46

На сегодняшний день не существует юридически убедительных доказательств того, что Украина действовала преступно, когда не закрыла свое воздушное пространство

Россия

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

"Россия должна признать ответственность": генсек НАТО сделал четкое заявление по катастрофе рейса MH17

28 Мая, 14:55

Йенс Столтенберг согласен с оценками правительства Нидерландов в отношении малайзийского Боинга

Политика

Андрей Парубий. Фото: архив

Парубий: "Международному преступнику Путину наказание неотвратимо"

25 Мая, 11:47

Кремлю не удастся замаскировать свои преступления и избежать ответственности, отметил спикер Рады
Загрузка...