Россия наказала Twitter "детским" штрафом

Соцсеть отказалась предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса

Фото: REUTERS/Thomas White.

Россия наказала Twitter "детским" штрафом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/76c/f65/5ca76cf65bf51.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/76c/f65/5ca76cf65bf51.jpg 2019-04-05T18:00:13+03:00 Россия Соцсеть отказалась предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса

Популярная сеть микроблогов Twitter должна будет заплатить в российскую казну 3 тыс. рублей (45 долларов или чуть более 1,2 тыс. гривен). Ранее по требованию Роскомнадзора против компании в России возбудили административное дела.

К такому штрафу компанию приговорил судья мирового суда Москвы 5 апреля, признав ее виновной в непредоставлении информации о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ.

"Суд постановил: признать юридическое лицо Twitter, Inc. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ ("Непредставление сведений (информации)") и назначить ему наказание в виде штрафа размером три тысячи рублей", – говорится в решении суда.

Данный уровень штрафа является минимальным в России.

В ходе суда адвокат Twitter заявила, что компании нет юридической обязанности отвечать на запросы Роскомнадзора.

Кроме того, суду напомнили о том, что Twitter создавалась не по российским законам и не имеет в стране филиала либо постоянного представительства.

Напомним, ранее в России пригрозили штрафами компаниям Facebook и Twitter, если они не перенесут в Россию сервера с данными своих российских пользователей.

Кроме того, российские власти приняла закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от "всемирной паутины", а также ввели наказание за фейки в интернете, что вызвало массовые протесты по всей стране.

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