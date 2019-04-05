Россия наказала Twitter "детским" штрафом
Соцсеть отказалась предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса
Популярная сеть микроблогов Twitter должна будет заплатить в российскую казну 3 тыс. рублей (45 долларов или чуть более 1,2 тыс. гривен). Ранее по требованию Роскомнадзора против компании в России возбудили административное дела.
К такому штрафу компанию приговорил судья мирового суда Москвы 5 апреля, признав ее виновной в непредоставлении информации о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ.
"Суд постановил: признать юридическое лицо Twitter, Inc. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ ("Непредставление сведений (информации)") и назначить ему наказание в виде штрафа размером три тысячи рублей", – говорится в решении суда.
Данный уровень штрафа является минимальным в России.
В ходе суда адвокат Twitter заявила, что компании нет юридической обязанности отвечать на запросы Роскомнадзора.
Кроме того, суду напомнили о том, что Twitter создавалась не по российским законам и не имеет в стране филиала либо постоянного представительства.
Напомним, ранее в России пригрозили штрафами компаниям Facebook и Twitter, если они не перенесут в Россию сервера с данными своих российских пользователей.
Кроме того, российские власти приняла закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от "всемирной паутины", а также ввели наказание за фейки в интернете, что вызвало массовые протесты по всей стране.
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