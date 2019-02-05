Россия намерена потребовать от ПАСЕ вернуть взносы

Россия являлась одним из самых крупных плательщиков в организации

Фото: Facebook.

Россия намерена потребовать от ПАСЕ вернуть взносы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/997/341/5c59973415d9e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/997/341/5c59973415d9e.jpg 2019-02-05T16:02:00+02:00 Россия Россия являлась одним из самых крупных плательщиков в организации

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поддержал спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина в вопросе необходимости возврата средств взноса РФ в бюджет Совета Европы за годы неучастия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Вопрос о возврате России средств абсолютно закономерен и имеет все основания", – заявил Слуцкий журналистам во вторник по итогам встречи с делегацией комитета по международным делам парламента Финляндии.

"Это идея – осознанная позиция. Мы, оценивая годы нашего отсутствия, относимся к этому более чем серьезно. Это чистой воды субстантив", - добавил глава комитета.

В пятницу в эфире телеканала "Россия-24" Володин заявил, что, исходя из того, что России не дали возможность участвовать в ПАСЕ, "хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея (Совета Европы) России возвратила средства, а это деньги большие".

Спикер Госдумы также напомнил, что Россия являлась одним из самых крупных плательщиков в организации. Сумма взносов, как уточнил Володин, ежегодно составляла 32,5 млн евро. Политик подчеркнул, что вопрос о возврате взноса Россия намерена поставить перед Советом Европы в ближайшее время.

В Совете Европы пока оставили без комментариев заявление Володина. Финляндия председательствует в комитете министров Совета Европы в начале 2019 года.

Ранее президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что Россия обязана уплатить долг в бюджет Совета Европы независимо от дальнейшего решения о продлении членства или выхода из организации.

После лишения российской делегации права голоса в ПАСЕ весной 2014 года в ответ на оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе Россия с июня 2017 года перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы.

По состоянию на начало 2019 года этот долг оценивается в около 60 млн евро.

По уставу Совета Европы, если до июня Россия не восстановит выполнение своих финансовых обязательств, то государство может быть лишено репрезентативных прав в организации.

В Совете Европы также не исключают решения финансового спора с Россией в судебном порядке, если российская сторона выйдет из организации, но при этом не оплатит имеющийся долг.

Напомним, Госдума РФ выступила против возвращения к работе в ПАСЕ и возобновления выплаты Россией взноса в СЕ в условиях якобы продолжающегося нарушения прав национальной делегации РФ.

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