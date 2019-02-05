Россия намерена потребовать от ПАСЕ вернуть взносы
Россия являлась одним из самых крупных плательщиков в организации
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поддержал спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина в вопросе необходимости возврата средств взноса РФ в бюджет Совета Европы за годы неучастия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
"Вопрос о возврате России средств абсолютно закономерен и имеет все основания", – заявил Слуцкий журналистам во вторник по итогам встречи с делегацией комитета по международным делам парламента Финляндии.
"Это идея – осознанная позиция. Мы, оценивая годы нашего отсутствия, относимся к этому более чем серьезно. Это чистой воды субстантив", - добавил глава комитета.
В пятницу в эфире телеканала "Россия-24" Володин заявил, что, исходя из того, что России не дали возможность участвовать в ПАСЕ, "хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея (Совета Европы) России возвратила средства, а это деньги большие".
Спикер Госдумы также напомнил, что Россия являлась одним из самых крупных плательщиков в организации. Сумма взносов, как уточнил Володин, ежегодно составляла 32,5 млн евро. Политик подчеркнул, что вопрос о возврате взноса Россия намерена поставить перед Советом Европы в ближайшее время.
В Совете Европы пока оставили без комментариев заявление Володина. Финляндия председательствует в комитете министров Совета Европы в начале 2019 года.
Ранее президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что Россия обязана уплатить долг в бюджет Совета Европы независимо от дальнейшего решения о продлении членства или выхода из организации.
После лишения российской делегации права голоса в ПАСЕ весной 2014 года в ответ на оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе Россия с июня 2017 года перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы.
По состоянию на начало 2019 года этот долг оценивается в около 60 млн евро.
По уставу Совета Европы, если до июня Россия не восстановит выполнение своих финансовых обязательств, то государство может быть лишено репрезентативных прав в организации.
В Совете Европы также не исключают решения финансового спора с Россией в судебном порядке, если российская сторона выйдет из организации, но при этом не оплатит имеющийся долг.
Напомним, Госдума РФ выступила против возвращения к работе в ПАСЕ и возобновления выплаты Россией взноса в СЕ в условиях якобы продолжающегося нарушения прав национальной делегации РФ.
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