Россия намерена "пожаловаться" всему миру на Украину

Госдума и Совет Федерации РФ готовят обращения к парламентам и международным организациям

Госдума РФ 4 декабря на пленарном заседании намерена рассмотреть обращение к парламентам мира и международным парламентским организациям, в котором попытается оправдать агрессию Москвы против украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий по итогам заседания Совета Думы.

"Среди адресатов – законодательные органы европейских государств и Группы двадцати, МПА СНГ, ПА ОДКБ, Европарламента, ПА ОБСЕ, ПАЧЭС", - уточнил Слуцкий.

Комитет Совета Федерации по международным делам, в свою очередь, подготовит соответствующий проект обращения верхней палаты в зарубежные парламенты и международные парламентские организации в связи с провокациями Украины в адрес России.

"Мы посчитали возможным подготовить специальное обращение Совета Федерации к иностранным парламентам, международным парламентским структурам, и здесь первым нашим адресатом, безусловно, является Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентская ассамблея ОБСЕ",- сообщил глава комитета Константин Косачев.

Напомним, 25 ноября Россия напала на украинские военные корабли около Керченского пролива. Суда Береговой охраны Погранслубы ФСБ устроили таран нашего буксира, а после этого был открыт огонь на поражение. В результате ранения получили шестеро украинцев. Были захвачены в плен 24 моряка ВМС Украины.

В связи с агрессией России украинские власти ввели военное положение в части областей Украины.

В Москве утверждают, что Украина якобы спровоцировала нападение на ее корабли в Керченском проливе.

Однако эксперты указывают на тот факт, что ФСБ России сама подтвердила, что атаковала украинские корабли в международных водах.

Международная общественность резко осудила новую агрессию Москвы. В Германии высутпили с предложением закрыть порты ЕС и США для российских кораблей.





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