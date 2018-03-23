Россия намерена сократить военный бюджет – Кремль

Россия сократит оборонный бюджет до менее чем 3-х процентов валового внутреннего продукта в течение ближайших пяти лет, заявил пресс-секретаря Кремля Дмитрий Песков в пятницу, сообщает Reuters со ссылкой на российские СМИ.

Песков также рассказал, что Владимир Путин, который выиграл президентские выборы на выходных, намерен улучшить отношения с Соединенными Штатами и Европой.

Отметим, президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter свой звонок президенту РФ Владимиру Путину после выборов в России.

"Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Фейковые СМИ обезумели, потому что хотели, чтобы я устроил ему разнос. Они неправы! Поладить с Россией – это хорошее дело, а не плохое", – написал Трамп.

Напомним, 1 марта во время выступления перед Федеральным собранием российский лидер заявил, что РФ никому не угрожает, но во всеуслышание побряцал оружием. Путин рассказал, какие новые виды вооружения разрабатываются в России и что для них теперь не помеха любая система ПРО.

Также сайт "Сегодня" писал, как официальные ведомства США – Пентагон, Госдеп и Белый дом – отреагировали на ядерные угрозы Путина. Там считают, что Путин играл на публику и реальной опасности для США его заявления не несут.