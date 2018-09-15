Россия назвала дезинформацией данные о связях Боширова и Петрова со спецслужбами

Сегодня, 03:44

Захарова заявила, что "Беллингкэт" под прикрытием расследований выдает дезинформацию спецслужб

Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia
Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дезинформацией публикации западных СМИ о том, что хранящиеся документы Александра Петрова и Руслана Боширова в базе данных Федеральной миграционной службы (ФМС) могут указывать на их причастность к российским спецслужбам. Об этом она написала в своем Facebook-аккаунте.

"Скорее всего, речь идет о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу. Базу ФМС только сегодня взломали? Про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. И все это время никаких "баз данных" не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись", — написала она.

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По словам Захаровой, главный вопрос заключается в другом. "Почему "Беллингкэту" легче за ночь "взломать базу данных ФМС", чем раздобыть хоть одно доказательство "причастности" Петрова и Боширова к отравлению?" — спрашивает она.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Олег Жданов тоже отмечал, что видео с якобы свидетельствами подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей является спектаклем и попыткой Кремля заболтать ситуацию и замять скандал.

Как сообщалось, Александр Петров и Руслан Боширов – настоящие имена людей, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В интервью одной из главных пропагандисток Кремля Симоньян в эфире RT Петров подтвердил, что британские спецслужбы показывали именно их лица, но при этом отрицает какие-либо правонарушения.

Мужчины подтверждают также и то, что 2-3 марта были в Солсбери, но, по их словам, они туда ездили в качестве туристов.
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