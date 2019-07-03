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Россия не хочет оплачивать долг перед Советом Европы

3 июля, 12:35

Москва готова заплатить взнос за текущий год, когда вернулась российская делегация

Зал заседаний ПАСЕ
Зал заседаний ПАСЕ. Фото: AFP

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что на сегодня выплата долга РФ перед Советом Европы за 2017–2018 годы остается под вопросом.

"Насколько я понимаю механику действий Минфина, мы платим за этот год, когда мы вернулись, и не платим, что было бы совершенно в этом случае естественно, за годы нашего отсутствия в Совете Европы, поскольку за что платить? У нас долг за 2017-2018 (годы)", - сказал он журналистам в среду.

"Что касается долга, на мой личный взгляд, его выплата под большим знаком вопроса, поскольку мы весьма усеченным образом, мягко выражаясь, присутствовали в это время в институтах Совета Европы", - добавил он.

Напомним, как сообщали новости "Сегодня", в ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. Позже Украина оспорила полномочия россиян и комитета Ассамлеи подготовили новый доклад. Однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.


Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

Ранее президент Владимир Зеленский признал, что решение о возвращении России в ПАСЕ ЕС принял давно, а узнал он об этом во время своей зарубежной поездки в Париж и Берлин. 

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Тег Россия, Совет Европы, ПАСЕ

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ТАСС

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