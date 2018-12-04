Россия не ответила на запрос ЕСПЧ о захваченных украинских моряках

По состоянию на 18:00 понедельника, 3 декабря, суд не получал из Москвы ответа на запрос о состоянии военнопленных

Российские власти не предоставили Европейскому суду по правам человека информацию о захваченных украинских моряках. Об этом заявили представители ЕСПЧ, передает "УНН".

В ответе на отправленный запрос указывается, что по состоянию на 18:00 понедельника, 3 декабря, суд не получал из Москвы ответа на запрос о состоянии военнопленных.

"Суд еще не получил ответов от российского правительства", – сообщили в ЕСПЧ.

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Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках.

В то же время т.н. "суды" в Симферополе и Керчи уже арестовали всех захваченных украинских моряков – сначала 15 украинцев, а вчера к ним добавились еще девять (командный состав и офицеры СБУ). Всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В связи с этим МИД Украины направил России ноту.

Также стало известно, что украинских моряков из Крыма перевезли в Москву, и они сейчас находятся в СИЗО "Лефортово". Так, от российского омбудсмена Татьяны Москальковой стало известно о состоянии пленных моряков – она предоставила официальную информацию коллеге из Украины Людмиле Денисовой.

Защитник одного из задержанных моряков Николай Полозов заявил, что консулы и адвокаты пока не могут попасть к плененным украинским морякам. Необходимо получать разрешение от следователя, а это может затянуть процесс и день, и два, и на неделю, отметил он.