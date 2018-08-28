Россия не сможет построить авианосец лучше "Адмирала Кузнецова" – американский эксперт

Сегодня, 06:45

Маджумдар отмечает, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" имеет водоизмещение около 55 тысяч тонн и построен в советское время в украинском городе Николаев

Фото korabli.eu
Фото korabli.eu

России к концу 2030-х годов не удастся построить авианосец с нормальным водоизмещением не менее 70 тысяч тонн, полагает автор The National Interest Дэйв Маджумдар.

"Шансы России на проектирование и строительство авианосца к тому времени крайне малы", — пишет американский военный эксперт.

Маджумдар отмечает, что единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" имеет водоизмещение около 55 тысяч тонн и построен в советское время в украинском городе Николаев, а современная Россия не в состоянии построить авианосец с водоизмещением 115 тысяч тонн.

"За всю историю Россия никогда не строила военный корабль такого размера и сложности", — отмечает эксперт.

По его мнению, строящаяся в бухте города Большой Камень (Приморский край РФ) большая верфь судостроительного завода "Звезда" не может быть использована в военных целях, поскольку в ее создании, по данным издания, задействован иностранный капитал (Южная Корея).

"В любом случае Россия, как евразийская сухопутная держава, в действительности не нуждается в большом и дорогом авианосце. Более вероятным сценарием является то, что Кремль инвестирует в крупный десантный корабль", — отмечает Маджумдар.

Начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников 24 августа 2018 года заявил о начале работ по созданию ядерной энергетической установки для авианосца нового поколения и созданию проекта такого корабля.

Напомним, в РФ рассказали, почему при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов" затонули два истребителя.

Ранее стало известно, почему единственный российский авианосец так дымит.
авианосец, ВМФ РФ, адмирал кузнецов, десантный корабль
Источник:

Lenta.ru

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