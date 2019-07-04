Россия не вмешивается в чужие дела: Путин сделал новое циничное заявление

Российский след замечен и в европейских выборах, и американских, но хозяин Кремля все отрицает

Фото: AFP

Россия подозревают во вмешательстве в дела и европейских стран, и США. Однако президент РФ Владимир Путин опроверг все обвинения, и даже цинично заявил на фоне агрессии против Украины, что привержен к миру в Европе. Об этом он говорил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, текст которого опубликован на сайте Кремля.

Он называет абсурдом обвинения в адрес Москвы относительно вмешательства в американские выборы, и отметил, что следователи в США так и не нашли доказательств этому. В то же время российский лидер удивлен, что санкции по этим обвинениям против РФ все еще действуют.

"В этом же ряду – поднятая шумиха о российском вмешательстве и в избирательные процессы в Евросоюзе. Их настойчиво распространяли накануне выборов в Европарламент. Похоже, европейцам заранее пытались "подсказать", что именно "зловредное российское вмешательство" стало причиной низких показателей отдельных политических сил на выборах. Да и основная цель их авторов осталась прежней – продолжать "демонизировать" Россию в глазах рядовых европейцев. Подчеркну: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела – как стран-членов Евросоюза, так и других государств мира. В этом – наше принципиальное отличие от США и ряда их союзников", – сказал Путин.

Хозяин Кремля также цинично заявил, что привержен миру в Европе и это несмотря на развязанную войну против Украины.

"Мы заинтересованы в восстановлении полноформатного взаимодействия России и ЕС, поддержании мира, безопасности и стабильности на нашем общем континенте. И готовы к конструктивному взаимодействию со всеми политическими силами, которые получили мандат от европейских избирателей", – подчеркнул президент РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале мая в США опубликовали обновленный доклад Мюллера о российском вмешательстве. В новой версии доклада Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы.

В то же время уже в июне стало известно, как Россия попалась на вмешательстве в выборы в Европарламент. Европейская комиссия опубликовала доклад с доказательствами попыток Москвы оказать свое влияние.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия не вмешивается в чужие дела: Путин сделал новое циничное заявление". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"