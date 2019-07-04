Россия не вмешивается в чужие дела: Путин сделал новое циничное заявление
Российский след замечен и в европейских выборах, и американских, но хозяин Кремля все отрицает
Россия подозревают во вмешательстве в дела и европейских стран, и США. Однако президент РФ Владимир Путин опроверг все обвинения, и даже цинично заявил на фоне агрессии против Украины, что привержен к миру в Европе. Об этом он говорил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, текст которого опубликован на сайте Кремля.
Он называет абсурдом обвинения в адрес Москвы относительно вмешательства в американские выборы, и отметил, что следователи в США так и не нашли доказательств этому. В то же время российский лидер удивлен, что санкции по этим обвинениям против РФ все еще действуют.
"В этом же ряду – поднятая шумиха о российском вмешательстве и в избирательные процессы в Евросоюзе. Их настойчиво распространяли накануне выборов в Европарламент. Похоже, европейцам заранее пытались "подсказать", что именно "зловредное российское вмешательство" стало причиной низких показателей отдельных политических сил на выборах. Да и основная цель их авторов осталась прежней – продолжать "демонизировать" Россию в глазах рядовых европейцев. Подчеркну: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела – как стран-членов Евросоюза, так и других государств мира. В этом – наше принципиальное отличие от США и ряда их союзников", – сказал Путин.
Читайте также
Хозяин Кремля также цинично заявил, что привержен миру в Европе и это несмотря на развязанную войну против Украины.
"Мы заинтересованы в восстановлении полноформатного взаимодействия России и ЕС, поддержании мира, безопасности и стабильности на нашем общем континенте. И готовы к конструктивному взаимодействию со всеми политическими силами, которые получили мандат от европейских избирателей", – подчеркнул президент РФ.
Как сообщали новости "Сегодня", в начале мая в США опубликовали обновленный доклад Мюллера о российском вмешательстве. В новой версии доклада Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы.
В то же время уже в июне стало известно, как Россия попалась на вмешательстве в выборы в Европарламент. Европейская комиссия опубликовала доклад с доказательствами попыток Москвы оказать свое влияние.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Россия не вмешивается в чужие дела: Путин сделал новое циничное заявление". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин признал, что Россия не потянет "гонку вооружений" с США
Россия тратит на оборону около 48 млрд долл., а США – более 700 млрд долл
Путин не ответил, уйдет ли он из политики в 2024 году
Президент России заверил, что ему есть чем заняться