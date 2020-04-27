Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

В то время, как в Кремле отрицают, что президент России Владимир Путин скрывается от коронавируса в бункере, Российская Федерация обогнала Китай по количеству официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в России подтверждено 6 198 случаев заражения COVID-19 в 84 регионах. Таким образом, в РФ зарегистрировано 87 147 случаев заражения коронавирусом. Умерло 794 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб стопкоронавирус.рф.

Читайте также: Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 27 апреля и все подробности

Реклама В тренде Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 27 апреля и все подробности

Как сообщает Роспотребнадзор, за весь период проведено свыше 3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа. Под медицинским наблюдением остаются 183,5 тыс. человек.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в Китае подтверждено 83 912 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 637 человек.

Ранее сообщалось, что ученые в Гонконге пришли к выводу, что реальное количество зараженных COVID-19 в КНР может в четыре раза превышать официальные цифры.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама