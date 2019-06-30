Россия обогнала все европейские государства по количеству заключенных

В России заключенных более шестисот тысяч – в четыре раза больше, чем в Европе

Страна тюрем и политических преследований. Россия обогнала все европейские государства по количеству узников – их более шестисот тысяч. Это из-за репрессивной политики страны – говорят правозащитники – немало дел сфабрикованы.

Стотысячную демонстрацию, которая вышла на улицы Москвы в 2012-м, сравнивают с украинским Евромайданом. Вот только тогда российские митингующие не выстояли. Спецназ жестоко их разогнал.

Москвичей возмутили фальсификации на президентских выборах – тогда в очередной раз победил Путин. Недовольных массово арестовывали. А потом уголовно преследовали, обвиняя в участии в массовых беспорядках.

"Что бы ты ни говорил, что бы ты ни делал, как бы адвокат ни защищал тебя – срок будет, значит, дан", – говорит Максим Лузянин, фигурант "Болотной дела".

Так Максиму говорили следователи, так решил и суд: четыре с половиной года – за якобы драку с полицейским. Вину пришлось признать – из-за шантажа.

"Когда тебе понадобится теплая вещь, когда можно встать выпить стакан воды, какая книга потребуется – будет решать оперативный сотрудник. Карательная система. Даже я бы сказал – система, которая мстит человеку от лица государства", – делится он.

И часто довольно жестоко – у правозащитников тысячи жалоб на пытки. Есть и видеодоказательства: в прошлом году журналисты показали кадры из Ярославской колонии. В воспитательных целях узника обливают водой, бьют и унижают.

Пытки в Ярославской колонии прекратились только после огласки в прессе. Начальник тюрьмы и шестнадцать его подчиненных – сами теперь на скамье подсудимых. И рискуют оказаться по другую сторону колючей проволоки.

В России заключенных более шестисот тысяч – в четыре раза больше, чем в Европе. Печальную статистику российские правозащитники объясняют репрессивной политикой государства. Следователи, мол, фабрикуют дела, потому что выполняют политические заказы. Или просто рисуют себе показатели работы.

"Отчитываются, генеральские погоны получают ...Вообще это один из столбов, я бы сказал, государства, но он настолько гнилой, что просто страшно становится", – говорит правозащитник Лев Пономарев.

Искать правду правозащитники советуют в Страсбурге.

Так и поступил Степан Зимин. Ходил на митинг и отсидел три с половиной года – за участие в массовых беспорядках. Евросуд приговор отменил и присудил компенсацию – 10 тысяч евро.

"Даже если бы ЕСПЧ не присудил эту сумму, – вопрос не в деньгах, вопрос в справедливости. Давайте все делать по закону. Если мы правовое государство, как заявляют у нас с каналов, – я политику двойных стандартов не приемлю", – делится он.

Оправдательных приговоров в России – меньше одного процента. И из-за этих решений судей – за решеткой, говорят правозащитники, более двухсот тысяч невиновных. А это – каждый третий заключенный.

Напомним, что недавно в сети появилось видео, на котором на котором люди в форме сотрудников ФСИН РФ избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра в помещении Ярославской колонии.

Кроме того, в начале февраля в расположенной в Саратовской области РФ исправительной колонии № 7 произошел бунт, в котором приняли участие около 200 из 800 особо опасных преступников-рецидивистов, которые в ней содержатся.

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