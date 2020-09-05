Российское министерство иностранных дел утверждает, что над химическими соединениями, входящими в группу ядов "Новичок", одним из которых был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, работали специалисты многих западных стран и НАТО. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

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"На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО", – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там также утверждают, что в США разработчикам технологий боевого применения ядов типа "Новичок" официально выдано более полутора сотен патентов.

Напомним, ранее один из создателей "Новичка" Владимир Углев выразил полную уверенность в том, что Алексея Навального отравили именно этим веществом, и предположил, что российскому оппозиционеру этот яд могли ввести, прыснув его на одежду.

В тренде Россия обвинила в создании "Новичка" западные страны и НАТО

Напомним, Алексея Навального госпитализировали 20 августапосле резкого ухудшения самочувствия во время перелета из Томска в Москву. Российские медики утверждали, что у него нарушение обмена веществ, но в берлинской клинике "Шарите" был поставлен другой диагноз – отравление ядом "Новичок", которым в британском Солсбери в 2018 году пытались убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

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В ответ на это ряд западных стран уже пригрозили ввести новые санкции против России, которая продолжает отрицать отравление оппозиционера.

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