Россия обвиняет швейцарскую газету в русофобии из-за ареста шпионов
Посольство РФ в Швейцарии отрицает факт задержания в Нидерландах двух россиян по подозрению в шпионаже в пользу Кремля
Российское посольство в Швейцарии отрицает факт задержания в Нидерландах двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Кремля.
В пресс-службе диппредставительства назвали "антироссийским вбросом" опубликованную об этом заметку в издании Tages-Anzeiger.
"Считаем любые подобные измышления попросту абсурдными и иначе как очередную попытку подогреть русофобские настроения их квалифицировать нельзя", – утверждают в посольстве РФ.
В учреждении упрекнули газету в том, что она "пошла на поводу у создателей псевдосенсаций на фоне раскручиваемой сейчас Лондоном истерии вокруг так называемого "дела Скрипалей".
Напомним, что ранее в издании вышла статья, в которой Федеральная разведывательная служба Швейцарии подтвердила факт ареста российских шпионов в Нилерландах.
Мужчины пытались похитить информацию из химической лаборатории Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите в Шпице, которая занимается расследованием применения режимом Башара Асада химического оружия в Сирии и покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Также мы сообщали о задержании российского шпиона в Эстонии.
Кроме того, в Польше на шесть лет лишили свободы и лишили гражданских прав подполковника местной армии по обвинению в шпионаже в пользу Москвы.