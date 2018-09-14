Россия обвиняет швейцарскую газету в русофобии из-за ареста шпионов

Сегодня, 16:12

Посольство РФ в Швейцарии отрицает факт задержания в Нидерландах двух россиян по подозрению в шпионаже в пользу Кремля

Фото: Flickr
Фото: Flickr

Российское посольство в Швейцарии отрицает факт задержания в Нидерландах двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Кремля.

В пресс-службе диппредставительства назвали "антироссийским вбросом" опубликованную об этом заметку в издании Tages-Anzeiger.

"Считаем любые подобные измышления попросту абсурдными и иначе как очередную попытку подогреть русофобские настроения их квалифицировать нельзя", – утверждают в посольстве РФ.

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В учреждении упрекнули газету в том, что она "пошла на поводу у создателей псевдосенсаций на фоне раскручиваемой сейчас Лондоном истерии вокруг так называемого "дела Скрипалей".

Напомним, что ранее в издании вышла статья, в которой Федеральная разведывательная служба Швейцарии подтвердила факт ареста российских шпионов в Нилерландах

Мужчины пытались похитить информацию из химической лаборатории Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите в Шпице, которая занимается расследованием применения режимом Башара Асада химического оружия в Сирии и покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Также мы сообщали о задержании российского шпиона в Эстонии.

Кроме того, в Польше на шесть лет лишили свободы и лишили гражданских прав подполковника местной армии по обвинению в шпионаже в пользу Москвы
Швейцария, шпионаж
Источник:

"Сегодня"

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