Россия оказалась в списке стран-лидеров по количеству роскошных яхт

Сегодня, 02:25

Богчи из РФ занимают второе место, на первом месте – жители США

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Россия занимает второе место по количеству яхт, принадлежащих населению длиной более 40 метров. На первом месте – миллиардеры из США.

Об этом сообщается в докладе knightfrank.com

Граждане России владеют 168 яхтами средним водоизмещением более 1,3 тысячи тонн и средней длиной 59 метров. Также в 2017 году в РФ выросло количество закупок частных самолетов. В Азии покупки частных самолетов в прошлом году выросли на 4 процента, в Северной Америке -на 3 процента. Для жителей РФ этот показатель составил 7%.

Напомним, в начале февраля 2018 года самые богатые люди мира за день лишились 114 млрд долларов. Больше всех потерял глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – $5,1 млрд. Второе место по потерям занял основатель Facebook Марк Цукерберг – "минус" $3,6 млрд.

Богачи потеряли часть состояний из-за падения главного американского индекса Dow Jones, которое стало худшим с сентября 2008 года, времени глобального финансового кризиса, когда был отклонен план по спасению банковской отрасли США.
Россия, США, рейтинг, яхта, богатство

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