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Россия "окутает" себя радиолокационным полем: что это даст

3 декабря, 05:17

Российские военные смогут заранее увидеть вражеские ракетные атаки

РЛС "Контейнер"

РЛС "Контейнер" / Фото: Минобороны РФ

Ранее в США заявляли, что могут уничтожить российскую ПВО в Калининграде, поэтому Россия намерена защитить себя радиолокационным полем, которое предупредит о возможной ракетной атаке.

"В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении", – сказали в Министерстве обороны РФ.

Центр управления РЛС "Контейнер". Фото: Минобороны РФ

Российские военные построят радиолокационную систему из загоризонтных станций типа "Контейнер" (первая такая уже действует в Мордовии). Эта РЛС способна отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на расстоянии в две тысячи километров от западных и южных границ России. Это позволит иметь в запасе время на отражение ракетного удара.

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Следующая станция подобного типа должна прикрыть арктическое направление.

"Дальнейшее развитие возможно в сторону контроля Арктики, чем мы занимаемся, задача такая активно рассматривается", – уточнил главный конструктор "Контейнера" Михаил Петров.

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Работа станций "Контейнер" основана на приеме радиосигнала, отраженного от ионосферы.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, как Россия защитилась от ядерного удара. оказывается, что россияне создали сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят РЛС типа "Воронеж", их главная задача – отследить пуски баллистических ракет по российской территории.

Ранее Россия похвасталась своим "оружием Судного дня". Минобороны РФ показало подготовительные процедуры к запуску и пуск похожего на торпеду аппарата цилиндрической формы:

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Источник: Интерфакс

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