Россия опозорилась на учениях: при Путине отказала баллистическая ракета

Подлодка "Рязань" не смогла выпустить второй снаряд Р-29Р и просто на базу

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На ракетных учениях в России случилось ЧП, которое подтверждает, что РФ вряд ли сможет превратить США в "радиоактивный пепел", как когда-то выразился кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев.

Инцидент произошел на финальном этапе стратегических учений "Гром-2019", которым руководил президент РФ Владимир Путин: военные не смогли запустить межконтинентальную ракету с подводной лодки. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на источники, близкие к Минобороны РФ.

"Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань", входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону "Чижа", а не два, как анонсировал на брифинге 14 октября врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин", – пишет издание.

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Как отмечается, после того, как вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, подлодка вернулась в пункт постоянного базирования.

Предположительной причиной ЧП – отказ некоторых систем подлодки, однако наверняка это сможет выяснить специальная комиссия из военных.

В российском Минобороны случившееся пока что никак не комментируют.

Напомним, что в сентябре на учениях "Центр-2019" в РФ во время десантирования из самолетов Ил-76 разбились две боевые машины десанта. Экипажей внутри машин не было.

Кроме того, "Сегодня" писали о ЧП на воздушно-десантные учениях оккупантов в Крыму этим летом, которые закончились гибелью двух российских десантников: во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым два военнослужащих-контрактника приземлились на воду, не смогли освободиться от купола парашюта и утонули.

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