Россия опозорилась с железнодорожной веткой в обход Украины: появились подробности

Россия так и не смогла запустить поезда по маршруту Москва – Адлер только исключительно по территории РФ (ранее часть пути пролегала по территории Луганской области). Об этом сообщил координатор группы экспертов "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Анекдот в том, что после всех этих бравурных докладов и торжественного пуска россиянами поездов "в обход Украины", по состоянию на февраль 2018-го выясняется, что российские поезда вернулись на "старую" ветку. Т.е., как и раньше, идут по территории Украины. Вот такой громкий "железнодорожный пук" Москвы. Традиционно криворукие российские военные в теплой компании с вороватыми деятелями из "РЖД" построили новый пафосный участок таким образом, что эксплуатировать его попросту невозможно. В частности, очень скоро после торжественного открытия выяснилось, что построенные дренажные системы неисправны, а железнодорожная колея просела до 1 метра", – констатирует Тымчук.

Причина проседания путей, по его словам, заключается в несоблюдении технологии прокладки путей в связи с сверхвысокими темпами строительства и коррупционной "экономии" на стоимости работ, а также отсутствие обустройства прилегающей территории вблизи путей, что и привело к подмыванию почвы.

"Необходимо отметить, что весь этот цирк сопровождается информационной кампанией в приграничных населенных пунктах РФ, в ходе которой распространяется информация о якобы намерениях Украины разобрать "старую" ветку и подготовке диверсий силами украинских спецслужб на указанных объектах железнодорожной инфраструктуры. На данный момент в "РЖД" планируют вернуть в строй "новую" ветку к июню 2018 года. Очевидно, до осенних дождей", – заключил координатор ИС.

Напомним, Россия создает в оккупированном Крыму форпост своей военной мощи на Черном море, в разы усилив свою группировку после аннексии полуострова. Об этом рассказал на форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления" заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.