Россия опять против Договора о нераспространении ядерного оружия

Сергей Лавров объяснил, почему Кремль никогда не подпишет ДНЯО

Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Россия, которую ранее в этом году обвинили в несоблюдении моратория на ядерные испытания, не собирается присоединяться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Об этом на Московской конференции по нераспространению заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, объяснив такую позицию интересами Кремля.

"Мы исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия", – заявил глава МИД РФ.

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В очередной раз выступив против ДНЯО, Лавров назвал "опасным и иллюзорным" принуждение ядерных государств отказаться от имеющихся ядерных арсеналов "без какого-либо учета их интересов в сфере безопасности, в сфере стратегических реалий".

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Напомним, ранее в этом году США и Россия расторгли подписанный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва всячески винила в этом Вашингтон, однако при этом самой РФ неоднократно указывали на нарушения ДРСМД. Последним из них была разработка ракет 9М729.

Ранее в пресс-центре сайта"Сегодня"

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