Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Россия опять против Договора о нераспространении ядерного оружия

8 ноября, 11:43

Сергей Лавров объяснил, почему Кремль никогда не подпишет ДНЯО

Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Россия, которую ранее в этом году обвинили в несоблюдении моратория на ядерные испытания, не собирается присоединяться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Об этом на Московской конференции по нераспространению заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, объяснив такую позицию интересами Кремля.

"Мы исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия", – заявил глава МИД РФ.

Реклама

В очередной раз выступив против ДНЯО, Лавров назвал "опасным и иллюзорным" принуждение ядерных государств отказаться от имеющихся ядерных арсеналов "без какого-либо учета их интересов в сфере безопасности, в сфере стратегических реалий".

В тренде
Выдавала кадры из игры за реальность: Россия снова опозорилась с фейком
Фото: twitter.com/@UnitedNationsRU

Напомним, ранее в этом году США и Россия расторгли подписанный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва всячески винила в этом Вашингтон, однако при этом самой РФ неоднократно указывали на нарушения ДРСМД. Последним из них была разработка ракет 9М729.

Ранее в пресс-центре сайта"Сегодня"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия ядерное оружие Сергей Лавров ДНЯО ядерное вооружение

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемников
Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемниковДругие страны
Выдавала кадры из игры за реальность: Россия снова опозорилась с фейком
Выдавала кадры из игры за реальность: Россия снова опозорилась с фейкомРоссия
В унитаз головой: стало известно, почему в России солдат расстрелял сослуживцев
В унитаз головой: стало известно, почему в России солдат расстрелял сослуживцевРоссия
Кровавая бойня в военчасти в России: убийцу угрожали изнасиловать
Кровавая бойня в военчасти в России: убийцу угрожали изнасиловатьРоссия
Турция нанесла удар по российским военным в Сирии: видео
Турция нанесла удар по российским военным в Сирии: видеоДругие страны
В Венгрии нашли
В Венгрии нашли "троянского коня" ПутинаЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...