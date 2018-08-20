Россия осталась без дешевой водки

Сегодня, 08:04

Эксперты отмечают, что спрос на более "слабую" водку упадет

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Минимальная розничная цена на водку любой крепости в России с 20 августа приравнивается к минимальной стоимости 40-градусной водки — 205 рублей (около 86 грн. – Ред.) за пол-литра. Приказ Минфина РФ об этом вступил в силу. Документ опубликован на портале правовой информации. Таким образом, МРЦ напитка от 37 до 38 градусов поднимется на 9 рублей, а от 38 до 39 — на 4 рубля. Минимальная стоимость более крепкой водки не изменится, отмечает ТАСС.

Эксперты отмечают, что спрос на более "слабую" водку упадет. По данным руководителя информационного центра Wine Retail Александра Ставцева, продажи 38-градусного напитка росли, а теперь показатели опустятся практически до нуля. "Причем гонкие настойки, в которых МРЦ так и останется на несколько рублей меньше, эту нишу не заполнят, у них свой покупатель и потребители водки на настойки не переключатся", — сказал он.

Минфин объясняет свое решение тем, что ценовая унификация позволит исключить ситуацию, когда производители устанавливают цену исключительно по своему усмотрению.

Напомним, в Украине готовят подорожание вина и водкиМинистерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины предложило  повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков. Речь об этом идет в проекте постановления, который опубликовало МЭРТ. Документ вынесен на общественное обсуждение.

В Минэкономики напомнили, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк повышены на 20% - с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.

Действующие минимальные цены на алкогольные напитки введены в сентябре 2017 года.

Также мы писали, что врач назвал неожиданное преимущество водки.
Россия, цена, водка

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