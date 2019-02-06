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Россия отказывалась забирать тела "вагнеровцев" из Сирии: СМИ назвали причину

Сегодня, 11:29

Журналисты считают, что таким образом российские власти не хотели портить статистику погибших перед выборами президента

Фото: соцсети
Фото: соцсети.
Россия отказывалась забирать тела "вагнеровцев" из Сирии: СМИ назвали причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aa8/357/5c5aa8357b81f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aa8/357/5c5aa8357b81f.jpg Россия Журналисты считают, что таким образом российские власти не хотели портить статистику погибших перед выборами президента

После гибели под сирийским Дейр-эз-Зором наемников из ЧВК "Вагнера" в результате авиаудара возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в ночь на 8 феврале прошлого года их тела два месяца не репатриировали в Россию.

Об этом говорится в недавнем расследовании Reuters, авторы которого допускают, что таким образом Москва не хотела раскрывать потери россиян в Сирии перед президентскими выборами, прошедших в РФ 18 марта.

Кроме того, в свидетельствах о гибели, которые выдавали родственникам "вагнеровцев" была указана неверная дата смерти – конец февраля или март. Любопытно, что за регистрацию смерти россиян в Сирии отвечает российское консульство в Дамаске.

Стоит отметить, что обычно тела погибших граждан России возвращали в течение двух-трех недель после гибели, а дата их смерти совпадала с той, которую указывали сослуживцы погибших.

Впрочем, в Кремле такие догадки не подтвердили– пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг связь задержек с выдачей свидетельств о смерти погибшим в Сирии россиянам с президентскими выборами. Он также не стал комментировать участие ЧВК "Вагнера" в сирийской войне.

Напомним, ранее СБУ опубликовала данные на более чем 200 российских наемников ЧВК "Вагнера", которые воевали в Сирии.

Также мы писали, что в результате взрыва на трассе Дамаск-Дейр-эз-Зор в Сирии погибли не менее шести "вагнеровцев".

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Тег Сирия, Путин, наемники, война в сирии, ЧВК Вагнера, выборы президента России

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