Россия отказывалась забирать тела "вагнеровцев" из Сирии: СМИ назвали причину
Журналисты считают, что таким образом российские власти не хотели портить статистику погибших перед выборами президента
После гибели под сирийским Дейр-эз-Зором наемников из ЧВК "Вагнера" в результате авиаудара возглавляемой США международной антитеррористической коалиции в ночь на 8 феврале прошлого года их тела два месяца не репатриировали в Россию.
Об этом говорится в недавнем расследовании Reuters, авторы которого допускают, что таким образом Москва не хотела раскрывать потери россиян в Сирии перед президентскими выборами, прошедших в РФ 18 марта.
Кроме того, в свидетельствах о гибели, которые выдавали родственникам "вагнеровцев" была указана неверная дата смерти – конец февраля или март. Любопытно, что за регистрацию смерти россиян в Сирии отвечает российское консульство в Дамаске.
Стоит отметить, что обычно тела погибших граждан России возвращали в течение двух-трех недель после гибели, а дата их смерти совпадала с той, которую указывали сослуживцы погибших.
Впрочем, в Кремле такие догадки не подтвердили– пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг связь задержек с выдачей свидетельств о смерти погибшим в Сирии россиянам с президентскими выборами. Он также не стал комментировать участие ЧВК "Вагнера" в сирийской войне.
Напомним, ранее СБУ опубликовала данные на более чем 200 российских наемников ЧВК "Вагнера", которые воевали в Сирии.
Также мы писали, что в результате взрыва на трассе Дамаск-Дейр-эз-Зор в Сирии погибли не менее шести "вагнеровцев".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Россия отказывалась забирать тела "вагнеровцев" из Сирии: СМИ назвали причину". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Командиры ЧВК "Вагнера" рассказали о жизни наемников
В ЧВК процветает кумовство, а к наемникам относятся как к "пушечному мясу"
Российских наемников в Сирии сняли за необычным занятием
Члены одной из ЧВК охраняли правопорядок в Восточной Гуте
ЧВК "Вагнера" в Сирии: в Украине пойман свидетель секретных событий
Россиянин признался, что неизвестных загрузили на корабль и доставили в Cирию
В России автора статей о ЧВК "Вагнер" обвинили в измене Родине
Военному эксперту Владимиру Неелову вменяют передачу иностранным государствам сведений, составляющие государственную тайну