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Россия отправит украинцев на Родину: назвали условия

25 марта, 05:37

Елена Кузьмич

Отправят только тех украинцев, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом

Российская Федерация начала отправку украинцев на родину по поручению правительственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Такое решение не подразумевает депортацию всех граждан Украины из России, вывозить спецпоездом будут только тех, кто этого захочет.

Об этом заявили в российском дипведомстве.

"В связи с обращениями с просьбой уточнить, не предполагает ли поручение правительственного оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции организовать вывоз граждан России на родину и депортацию украинских граждан в Украину , хотели бы пояснить, что речь идет исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом", – указали в министерстве.

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Ранее представитель посольства России в Киеве сообщил, что российская и украинская стороны прорабатывают вопрос об организации спецпоезда Москва – Киев – Москва для взаимного возвращения граждан, которые не могут покинуть страны пребывания из-за закрытия международного пассажирского сообщения в связи с распространением коронавируса.

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Так, "Российские железные дороги" назначили специальный поезд, который должен эвакуировать российских граждан из Украины в РФ и доставить украинцев, которые захотят вернуться на родину.

В то же время в стране-агрессоре ситуация с эпидемией куда плачевнее. По состоянию на 24 марта в РФ насчитывается 495 пациентов с коронавирусной инфекцией, одна женщина при этом умерла, а 22 человека выздоровело.

Больше половины всех заболевших – 290 – обнаружили в Москве. При этом в Киеве на сегодняшний день обнаружено ровно в десять раз меньше заразившихся.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия поезда Украина коронавирус

Источник: ТАСС

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