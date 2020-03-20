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Россия перебрасывает дополнительные войска к границам Украины: подробности

20 марта, 12:54

Денис Беспалов

Шойгу рассказал о дальнейших военных планах Москвы

Россия продолжает наращивать военный потенциал у украинских границ. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в приграничном с Украиной Южном военном округе (ЮВО) будет создана мотострелковая дивизия и две ракетные бригады.

"На этот год в округе запланировано 46 организационных мероприятий, в их числе – создание мотострелковой дивизии и двух бригад ракетных войск и артиллерии", – сказал Шойгу.

При этом он заявил, что "завершено воссоздание легендарной 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, боевое знамя которой стало одним из символов Великой Победы", которая базирует непосредственно у границ с Украиной в Ростовской области.

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По словам министра, в соединения и воинские части ЮВО в прошлом году поставлено более одной тысячи двухсот единиц новой и модернизированной техники, а в текущем году поступит почти в три раза больше.

Также Шойгу сообщил, что на этот год запланировано 105 двусторонних учений. Также на территории военного округа пройдет масштабное учение "Кавказ-2020", подготовка к которому уже ведется.

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По его словам, в 2019 году в ЮВО прошло более 550 командно-штабных и тактических учений, более трети из них – при участии штабов территориальной обороны субъектов Российской Федерации и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, в марте 2019 года в Генерального штаба ВСУ сообщали, что по всей протяженности границы Россия сосредоточила 25 батальонно-тактических групп, всего у границ и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса находится 82 тысячи российских военных.

Отметим, в феврале на побережье Азовского моря украинские военные провели двухдневные тактические маневры по отражению возможного прорыва вражеского десанта с моря названием.

Видео: ООС

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Россия граница российские военные южный военный округ

Источник: УНИАН

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