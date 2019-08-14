Россия перебросила к границе США стратегические бомбардировщики

Сейчас стратегические ракетоносцы Ту-160 находятся на аэродроме "Анадырь" на Чукотке

Стратегический ракетоносец Ту-160М / Фото: Flickr

Спустя менее недели после того, как американские истребители перехватили около Аляски российские ракетоносцев Ту-95, Министерство обороны РФ провело военные учения, в ходе которых перекинуло на Чукотку два стратегических ракетоносца Ту-160.

14 августа в оборонном ведомстве РФ сообщили, что сейчас самолеты находятся на аэродроме "Анадырь", который расположен недалеко от морской границы России и США.

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Самолеты были переброшены в рамках плановых летно-тактических учений, которые проводились под руководством командующего Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

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В маневрах задействовано около десяти самолетов Ту-160, Ту-95мс, Ил-78. Они продлятся до конца недели.

Напомним, в начале этого года два американских истребителя F-22 перехватили неподалеку Северной Америки два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 "Белый лебедь". Бомбардировщики вошли в канадскую зону идентификации ПВО, но оставались в международном воздушном пространстве и не заходили на суверенную территорию.

Мы также писали, что командование Военно-морского флота РФ решило разместить на полуострове эскадрилью беспилотников "Форпост".

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