Россия перебросила под Калининград истребительный полк
Группировка российских войск в Калининграде усилилась полком истребителей Су-27
Россия перебросила в Калининградскую область полк истребителей Су-27. Усиление военной группировки россияне объясняют наращиванием сил НАТО в регионе Балтийского моря.
"В составе соединения морской авиации Балтийского флота сформирован истребительный авиаполк, на вооружении которого находятся самолеты Су-27", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, в состав соединения входит также сформированный ранее штурмовой авиаполк.
Ранее сообщалось, в Калининградскую область перебросили танковый полк на усиление 11-го армейского корпуса Береговых и Сухопутных войск Балтийского флота.
До этого ракетная бригада Вооруженных сил РФ в этом регионе получила оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".
Также мы сообщали, что в Калининграде и других стратегически важных для себя направлениях Россия разместила новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд".
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