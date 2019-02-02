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Россия перебросила под Калининград истребительный полк

Вчера, 15:11

Группировка российских войск в Калининграде усилилась полком истребителей Су-27

Су-27
Су-27. Фото: Flickr
Россия перебросила под Калининград истребительный полк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9a9/a15/5c49a9a15b35b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9a9/a15/5c49a9a15b35b.jpg Россия Группировка российских войск в Калининграде усилилась полком истребителей Су-27

Россия перебросила в Калининградскую область полк истребителей Су-27. Усиление военной группировки россияне объясняют наращиванием сил НАТО в регионе Балтийского моря.

"В составе соединения морской авиации Балтийского флота сформирован истребительный авиаполк, на вооружении которого находятся самолеты Су-27", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в состав соединения входит также сформированный ранее штурмовой авиаполк.

Ранее сообщалось, в Калининградскую область перебросили танковый полк на усиление 11-го армейского корпуса Береговых и Сухопутных войск Балтийского флота.

До этого ракетная бригада Вооруженных сил РФ в этом регионе получила оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Также мы сообщали, что в Калининграде и других стратегически важных для себя направлениях Россия разместила новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд".

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Тег калининград, истребители, ВВС России, су-27

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Источник:

Интерфакс-Украина

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