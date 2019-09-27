Россия побряцала оружием у границ США: видео испытаний

В российском оборонном ведомстве утверждают, что полет крылатой ракеты прошел в штатном режиме

Комплекс Бастион / Фото: Wikipedia

После неудачных испытаниях новейших ракет в Российской Федерации в Министерстве обороны РФ сообщили, что береговой комплекс "Бастион" Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что полет крылатой ракеты прошел в штатном режиме. В установленное время она якобы успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 километров.

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"Пуск крылатой ракеты "Оникс" по морской цели в акватории Чукотского моря проведен в соответствие с планом боевой подготовки ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России. Техника и личный состав подразделения были доставлены к месту проведения учения большим десантным кораблем Тихоокеанского флота. Пусковые установки и машины обеспечения совершили многокилометровый марш в глубь полуострова и после развертывания выполнили ракетный пуск с необорудованной позиции", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия снова испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

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