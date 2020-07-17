Россия подняла по тревоге войска на границе с Украиной

Россия, которая готовится к самым масштабным военным учениям в этом году, начала внезапную проверку войск, в том числе и в приграничных с Украиной областях.

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Как пишет ТАСС, такой приказ поступил от президента РФ Владимира Путина, о чем на совещании в Национальном центре управления обороной 17 июля заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Какие именно части собираются поднимать, не сообщается, однако Шойгу отметил, что они будут в Западном (примыкает к Украине) и Южном (включает незаконно аннексированный Крым) военных округах РФ. Также учения пройдут на Северном и Тихоокеанском флотах, отдельных соединениях центрального подчинения и в ВДВ.

Глава Минобороны РФ уточнил, что всего запланировано 56 маневров тактического уровня, в которых задействуют более 149 тыс. человек, 26,8 тыс. единиц боевой техники, 414 летательных аппаратов и 106 морских судов. Среди морских полигонов указываются также и акватория Черного моря.

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Шойгу утверждает, что цель проверки – оценка способности российской армии обеспечить военную безопасность на юго-западе страны и подготовка к сентябрьским командно-штабным учениям "Кавказ-2020", на которых, как утверждают эксперты, РФ будет отрабатывать нападение на Украину.

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Напомним, что ранее в этом месяце страна-оккупант провела в незаконно аннексированном Крыму новые учения "в условиях, максимально приближенных к боевым".

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