ФОТОФАКТ. Россия похвасталась новым "фантастическим" оружием
Новые образцы российского оружия на выставке IDEX-2019
Руководитель Defense Express Сергей Згурец опубликовал новые образцы российского оружия на на международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в ОАЭ.
"По просьбе многих – фото отдельных образцов техники и оружия, которую привезли на IDEX-2019 российские компании", – написал в Фейсбук руководитель "Милитарного портала" и опубликовал фотографии.
IDEX – одна из самых представительных международных выставок вооружений. Выставка проводится под патронатом президента ОАЭ и верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Шейха Халифа бин Заида Аль Нахайяна.
Ранее мы писали, что компания "Спецтехноэкспорт", входящая в состав госконцерн "Укроборонпром", представила на международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в ОАЭ модели новейшего украинского вооружения – наземный комплекс крылатых противокорабельных ракет "Нептун" и высокоточную систему залпового огня "Вильха", передает Укроборонпром.
Также на проходящей в ОАЭ выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 местная компания Calidus LLC представила плавающую боевую бромашину Wahash, в качестве вооружения которой был использован украинский боевой модуль "Штурм".
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