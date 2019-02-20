Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

ФОТОФАКТ. Россия похвасталась новым "фантастическим" оружием

Сегодня, 06:27

Новые образцы российского оружия на выставке IDEX-2019

Россия похвасталась новым "фантастическим" оружием Россия Новые образцы российского оружия на выставке IDEX-2019

Руководитель Defense Express Сергей Згурец опубликовал новые образцы российского оружия на на международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в ОАЭ. 

 

"По просьбе многих – фото отдельных образцов техники и оружия, которую привезли на IDEX-2019 российские компании", – написал в Фейсбук руководитель "Милитарного портала" и опубликовал фотографии.

 

IDEX – одна из самых представительных международных выставок вооружений. Выставка проводится под патронатом президента ОАЭ и верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Шейха Халифа бин Заида Аль Нахайяна.

Ранее мы писали, что компания "Спецтехноэкспорт", входящая в состав госконцерн "Укроборонпром", представила на международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в ОАЭ модели новейшего украинского вооружения – наземный комплекс крылатых противокорабельных ракет "Нептун" и высокоточную систему залпового огня "Вильха", передает Укроборонпром.

Также на проходящей в ОАЭ выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 местная компания Calidus LLC представила плавающую боевую бромашину Wahash, в качестве вооружения которой был использован украинский боевой модуль "Штурм".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег оружие, вооружение, российское оружие, IDEX

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. Россия похвасталась новым "фантастическим" оружием". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевики обстреливают жителей Донбасса российскими снарядами: есть подтверждение

15 февраля, 11:11

На месте обстрела украинские солдаты обнаружили обломки снарядов, которые находятся на вооружении Вооруженных сил РФ

В новом украинском оружии и технике заложены стандарты НАТО – Турчинов

14 февраля, 16:41

С 2014 года оборонно-промышленный комплекс Украины был одним из приоритетов деятельности СНБО

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Гройсман отобрал у Коболева 13 мерседесов

Постановление по Супрун: Мосийчук угрожает "поджечь себя"

В Украине появилась афера, которую пока не могут разгадать

Стали известны подробности развода Ани Лорак

Трусливо промолчал: мужа Скабеевой поставили в ступор вопросом

Мэр Днепра жестко раскритиковал Раду за переименование области

Медведев напрямую заявил о необходимости оккупации Беларуси

Эксперт: "Путин больше не будет шалить в Азовском море"

Из каких стран присылают денежные переводы в Украину
Загрузка...

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Вчера, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

18 февраля, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Чего украинцы ждут от ЕС: обескураживающие результаты соцопросов

17 февраля, 07:38

Украинское общество прошло точку бифуркации и настроено идти в Европу. Но пока не совсем понимает, для чего

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Ани Лорак впервые после развода заметили с новым мужчиной