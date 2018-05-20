Россия похвасталась новым ракетным кораблем: опубликовано видео

Испытания нового малого ракетного корабля проекта 22800 "Ураган", который относится к кораблям нового поколения, начались на Ладожском озере. Корабль вышел с достроечной набережной судостроительного завода "Пелла". Об этом сообщает телеканал Минобороны РФ "Звезда".

"В ходе испытаний проверяются характеристики и функционирование двигательных установок, систем связи, навигации, радиотехнического вооружения. Также, планом испытаний предусмотрена проверка бортового палубного оборудования, в том числе и штатных швартовных устройств. За время нахождения в акватории Ладожского озера будет произведена комплексная проверка целого ряда систем жизнеобеспечения корабля. На борту МРК "Ураган" находится экипаж, прошедший подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге и сдаточная команда предприятия "Пелла", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, малые ракетные корабли проекта 22800, спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость хода свыше 30 узлов.

Публикация от Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 18 Май 2018 в 9:03 PDT

Планируется, что серия из шести малых ракетных кораблей проекта 22800, построенная на предприятии "Пелла", поступит на вооружение надводных сил Балтийского флота в период до 2021 года.