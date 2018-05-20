Россия похвасталась новым ракетным кораблем: опубликовано видео
Новый ракетный корабль планируют ввести в состав Балтийского флота РФ
Испытания нового малого ракетного корабля проекта 22800 "Ураган", который относится к кораблям нового поколения, начались на Ладожском озере. Корабль вышел с достроечной набережной судостроительного завода "Пелла". Об этом сообщает телеканал Минобороны РФ "Звезда".
"В ходе испытаний проверяются характеристики и функционирование двигательных установок, систем связи, навигации, радиотехнического вооружения. Также, планом испытаний предусмотрена проверка бортового палубного оборудования, в том числе и штатных швартовных устройств. За время нахождения в акватории Ладожского озера будет произведена комплексная проверка целого ряда систем жизнеобеспечения корабля. На борту МРК "Ураган" находится экипаж, прошедший подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге и сдаточная команда предприятия "Пелла", – говорится в сообщении.
По данным Минобороны, малые ракетные корабли проекта 22800, спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость хода свыше 30 узлов.
Планируется, что серия из шести малых ракетных кораблей проекта 22800, построенная на предприятии "Пелла", поступит на вооружение надводных сил Балтийского флота в период до 2021 года.