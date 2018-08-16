Россия похвасталась старым бомбардировщиком с искусственным интеллектом

Искусственный интеллект появился в модернизированном российском бомбардировщике Ту-22М3М, сообщил на презентации самолета командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Как сообщается, Ту-22М3М снабдили новым навигационным, связным и радиотехническим оборудованием, а также установили обновленную систему управления оружием и информационно-управляющий комплекс.

"Возможности этой машины впечатляют и значительно превосходят все аналогичные зарубежные машины. Эта машина имеет искусственный интеллект", – заявил Кобылаш, пользуясь традиционной российской риторикой о превосходстве оружия РФ над зарубежными аналогами.

Первый самолет Ту-22М был построен к середине 1969 года, и 30 августа он совершил свой первый полет. В августе 1976 года его модификация Ту-22М2 была принята на вооружение Авиации ВМФ и Дальней авиации. Серийное производство Ту-22М2 продолжалось вплоть до 1983 года.

Дальнейшее развитие линейки – Ту-22М3, – было впервые поднято в воздух 20 июня 1977 года. Таким образом, модернизируемой сейчас модели бомбардировщика исполнился уже 41 год.

При этом, согласно данным из открытых источников, в целом по России на 2012 год из 115 Ту-22М3 полностью боеспособными оставались всего порядка 40 машин.

Еще по состоянию на 2012 год один бомбардировщик Ту-22М3 был переоборудован до модели М3М – и тогда он начал испытания, которые, судя по всему, и длились все эти шесть лет, до сегодняшней презентации.

В 2012 году РФ хотела модернзировать к 2020 году до М3М 30 бомбардировщиков. Теперь же сроки сдвинулись, и ожидается, что российские ВКС получат только первые модернизированные бомбардировщики Ту-22М3М аж в 2021 году.

Тем временем, Львовский авиаремонтный завод модернизировал для Вооруженных сил Украины истребители МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1 – и два самолета уже переданы военным. Самолеты прошли капитальный ремонт с продлением ресурса, получили более мощную радиолокационную станцию. Теперь летчики смогут обнаруживать воздушные цели на большем расстоянии.

Также была интегрирована в бортовой радионавигационной комплекс система спутниковой навигации. Значительно расширены возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.

В прошлом году сообщалось, что самолеты ВСУ будут ремонтировать с помощью американских технологий. Американская компания Rockwell Collins специализируется на изготовлении и разработке цифровых и электронных систем для авиации, а также другой авионики.

Ранее сайт "Сегодня" публиковал материал о том, сможет ли украинская авиация защитить небо. Военному руководству страны известно, что существует вероятность применения Россией авиации. В то же время военные отмечают, что украинские истребители, штурмовики и бомбардировщики способны выполнять задачи в рамках АТО, а вот в случае полномасштабного российского военного вторжения у нас возникнут большие проблемы.