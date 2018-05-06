Россия показала испытания роботов комплекса "Уран-9"

Министерство обороны России показало испытания многофункционального робото-технического комплекса Уран-9. Видео испытаний опубликовал на своем канале в YouTube телеканал Звезда.

В частности, на кадрах видно, как осуществляется стрельба из пушки этой боевой машины, как она преодолевает горящее препятствие и другие препятствия и передвигается по снегу и бездорожью.

Также на видео показан процесс запуска ракеты с Урана-9 и попадание ею в цель.

Как сообщается, Уран-9 предназначен для дистанционной разведки и огневой поддержки общевойсковых, разведывательных и антитеррористических подразделений. Комплекс состоит из двух роботов-разведчиков и огневой поддержки, тягача для их транспортировки и подвижного пункта управления.

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В РФ ожидают, что комплекс Уран-9 будет полезен при проведении как военных, так и антитеррористических операций, в том числе в населенных пунктах, и позволит снизить число потерь личного состава.

Отмечено, что роботы-разведчики из комплекса Уран-9 вооружены 30 мм автоматической пушкой 2А72 и спаренным с ней 7,62 мм пулеметом, а также противотанковыми управляемыми ракетами Атака. Однако их оснащение орудиями может быть изменено. Также у роботов есть система, которая защищает их от лазерного облучения, и оборудование, позволяющее выявлять, распознавать и сопровождать цели.

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