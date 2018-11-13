Россия показала ядерный космический корабль: появилось видео

Сегодня, 06:48

Предполагается, что ядерная энергодвигательная установка позволит долететь до Марса за полтора месяца 


В Роскосмосе  показали, как может выглядеть космический аппарат с ядерной энергоустановкой, работу над которым ведут российские разработчики. Соответствующее видео опубликовано в Facebook ведомства.

"Сегодня Центр им. Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями – ядерными установками нового класса, для работы которых не нужен солнечный свет и солнечные батареи", – говорится в сообщении.

Как пишет "Апостроф" работы по созданию транспортного энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса были начаты еще в 2010 году. Сообщалось, что ядерная энергодвигательная установка позволит долететь до Марса за полтора месяца.

Наземные испытания ядерной энергоустановки планировалось завершить в 2015 году, с тем чтобы в 2018 году осуществить запуск космического аппарата с ней.

Напомним, Казахстан отказался от российских ракет в пользу США. Следующие два казахстанских спутника будут доставлены на околоземную орбиту с космодрома в Калифорнии, а не с Байконура.

Ранее Роскосмос оказался в центре нового конфуза, связанного с космическим кораблем "Союз-10", экипаж которого был вынужден сегодня совершить экстренную посадку в Казахстане после ЧП во время полета к Международной космической станции
корабль, космос, ядерное оружие, космический корабль, разработчики, космический аппарат

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Ким Чен Ын пытался обмануть Трампа: в КНДР найдены 13 секретных ракетных баз

12 Ноября, 17:27

Тайные базы находятся в отдаленных горных районах и на них могут находиться баллистические ракеты разной дальности

США

Фото: DigitalGlobe WorldView-3

Масштабные пожары в Калифорнии сняли из космоса

12 Ноября, 12:40

Компании DigitalGlobe, NASA и Роскосмос опубликовали фотографии самого смертельного лесного пожара в истории штата
Загрузка...
Загрузка...