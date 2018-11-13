Россия показала ядерный космический корабль: появилось видео

Предполагается, что ядерная энергодвигательная установка позволит долететь до Марса за полтора месяца

В Роскосмосе показали, как может выглядеть космический аппарат с ядерной энергоустановкой, работу над которым ведут российские разработчики. Соответствующее видео опубликовано в Facebook ведомства.

"Сегодня Центр им. Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями – ядерными установками нового класса, для работы которых не нужен солнечный свет и солнечные батареи", – говорится в сообщении.

Как пишет "Апостроф" работы по созданию транспортного энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса были начаты еще в 2010 году. Сообщалось, что ядерная энергодвигательная установка позволит долететь до Марса за полтора месяца.

Наземные испытания ядерной энергоустановки планировалось завершить в 2015 году, с тем чтобы в 2018 году осуществить запуск космического аппарата с ней.

Напомним, Казахстан отказался от российских ракет в пользу США. Следующие два казахстанских спутника будут доставлены на околоземную орбиту с космодрома в Калифорнии, а не с Байконура.

Ранее Роскосмос оказался в центре нового конфуза, связанного с космическим кораблем "Союз-10", экипаж которого был вынужден сегодня совершить экстренную посадку в Казахстане после ЧП во время полета к Международной космической станции.