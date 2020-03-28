Россия полностью закроет границы из-за коронавируса: подробности

Ограничение движения через пункты пропуска вступит в силу с 30 марта

Россия с 00:00 30 марта полностью ограничит движение через государственную границу из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Отмечается, что ограничения касаются движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

Эти ограничения не будут распространяться на дипломатов и приравненных к ним чиновников, а также на россиян-водителей грузовиков международного автосообщения, на членов экипажей речных судов, бригады международного железнодорожного сообщения.

Также под ограничения не попадают члены официальных делегаций, курьеры дипсвязи и фельдъегерской службы с подтверждающими документами.

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Не коснутся ограничения граждан в случае выезда из РФ в связи со смертью близкого родственника (на руках должны быть копия свидетельства либо справка о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства).

Еще одно исключение – это граждане РФ, проживающие в Калининградской области и следующие транзитом на основную территорию России или обратно (в паспорте должна быть отметка о регистрации в Калининградской области).

Кроме того, исключение сделано для россиян, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (при наличии паспорта гражданина РФ).

Ограничения не распространяются на иностранцев, подпадающих под категории дипломатических работников, международных перевозчиков, дипкурьеров и так далее.

Напомним, из-за пандемии президент России Владимир Путин объявил следующую неделю – с 28 марта по 5 апреля – нерабочей для граждан с сохранением зарплаты.

Также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности России отменить взаимные санкции с Западом, потому что они якобы тормозят борьбу с коронавирусом.

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