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Россия полностью закрыла границу с Китаем

18 февраля, 20:51

Въезд гражданам Китая будет временно приостановлен с 20 февраля

/ Фото: Getty Images

Россия, где ранее из больницы сбежала пациентка с подозрением на коронавирус, с 20 февраля временно приостановит въезд граждан Китая, направляющихся в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что также будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами России. С 19 февраля прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию будут приостановлены гражданам Китая в частных и учебных целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Между тем, стало известно, что на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту Иокогама, уже второй россиянин заразился коронавирусом.

Аэвакуация украинцев из Китая посеяла панику в поселке Шкло на Львовщине. Как рассказали новостям "Сегодня" жители поселка, накануне в местный санаторий наведалась комиссия из Киева. Чтобы проверить, можно ли там организовать карантин для пассажиров борта из провинции Хубэй, где свирепствует коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Китай граница въезд коронавирус

Источник: ТАСС

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